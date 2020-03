Kylie Jenner «aime» être à la maison en pleine crise de coronavirus

2020-03-25 01:30:05

Kylie Jenner aime être à la maison avec sa fille Stormi, âgée de deux ans, au milieu de la crise des coronavirus.

Kylie Jenner «adore» être chez elle au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le père de la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’, Caitlyn Jenner, a gardé le contact avec la beauté de 22 ans via FaceTime chaque jour depuis que la Californie a été mise en lock-out dans le but de ralentir la propagation de COVID-19 et pense qu’elle est en fait appréciant d’être confiné dans son manoir parce qu’elle peut passer chaque minute de chaque jour avec sa fille Stormi, deux ans.

S’adressant à ‘Entertainment Tonight’, Caitlyn, 70 ans, a déclaré: “Je pense que Kylie est heureuse parce qu’elle est à la maison et passe beaucoup de temps avec Stormi et elle adore ça.”

Alors que Kylie a Stormi, qu’elle a avec son ex-partenaire Travis Scott, pour garder sa compagnie, sa sœur Kendall, 24 ans, est à Palm Springs avec certains de ses amis.

Caitlyn a expliqué: “Kendall a quelques amis à Palm Springs. Tout le monde y fait face.

“Nous devons simplement réaliser que la santé de notre pays est beaucoup plus importante, et le sucer au niveau des affaires. Et quand les choses s’arrêteront et que les choses redeviendront normales à un moment donné, nous recommencerons. En ce moment, tout le monde se couche.

“Kylie est un homme à la maison. Kendall aime sortir, mais [Kylie] aime être à la maison. Elle aime cuisiner, aime être avec le petit Stormi. Et elle va très bien. ”

La star de ‘I Am Cait’ est également auto-isolante et a admis “c’est un peu effrayant” de ne pas pouvoir voir ses enfants en personne mais elle essaie de rester positive.

Elle a dit: “Je regarde toujours le côté positif de ce genre de choses, et j’essaie de le transmettre à mes enfants. Ce n’est pas la fin du monde. Nous allons traverser ça.

“Pour certains des enfants qui sont en fait très jeunes, c’est peut-être la première fois qu’ils traversent une véritable peur comme celle-ci. Vous devez le prendre au sérieux, mais vous devez également être optimiste, car nous passons toujours par ces des choses.

“Ce n’est pas facile, mais nous traversons toujours ces choses. Alors profitez de votre temps libre, profitez de votre temps avec votre famille, et nous passerons à travers.”

