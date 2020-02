Kylie Jenner célèbre l’anniversaire de Stormi avec l’extravagante soirée Stormi World 2

C’est le deuxième anniversaire de la fille de Kylie Jenner, Stormi, et vous pouvez parier qu’elle va tout faire pour le grand jour de son petit. De son doux message d’anniversaire au retour du thème de la soirée Stormi World, en plus d’une pile de cadeaux pour son enfant de 2 ans, Jenner a définitivement consacré cette journée à sa fille.

Travis Scott, Kylie Jenner et sa fille Stormi | Tommaso Boddi / . pour Netflix

Stormi fête ses 2 ans et Jenner partage le message le plus doux

Jenner est allée sur Instagram pour partager un message spécial pour le deuxième anniversaire de sa fille, en écrivant: «Et juste comme ça, elle a deux ans… joyeux anniversaire à ma Stormi. 1er février 16h43 au moment où ma vie a changé pour toujours. Nous étions faits l’un pour l’autre stormiloo. »

La légende accompagnait une collection de photos, dont Jenner tenant la main de son nouveau-né et l’embrassant, ainsi que d’autres clichés doux de son petit. Une vidéo de la collection montrait que Jenner et Travis Scott se faisaient tatouer “Stormi”.

Elle a emmené les fans à la fête d’anniversaire de Stormi

La veille de l’anniversaire de Stormi, Jenner a donné aux fans un aperçu de la pile de cadeaux qu’elle attendait pour sa fille pour son anniversaire. En plus des cadeaux emballés, elle avait une adorable voiture Trolls rose et violette et un jouet à enfiler licorne amusant avec sa propre mini-piste. Le message comprenait une note qui disait “Je ne peux pas attendre que mon bébé se réveille le matin.”

Puis il y a eu la fête, que Jenner a capturée sur son histoire Instagram – Stormi World, le thème qu’elle a utilisé l’année dernière – est de retour et meilleure que jamais. Jenner a attrapé la réaction de Stormi en repérant la grande ressemblance de son visage, alors qu’ils entraient dans la fête par la tête gonflée.

Ceux qui travaillaient à la fête portaient des tabliers sur lesquels était écrit «Stormi Word 2 vaut mieux que 1.» En entrant dans la fête à travers une forêt magique, ils se sont approchés d’un bureau où les invités pouvaient ramasser une carte pour l’événement. Les panneaux indiquaient Trolls World (avec un arbre Trolls et des personnages Trolls costumés), Stormi World et Frozen World (qui comprenait du plaisir glacial et une rencontre avec Elsa).

Des invités comme Kim et Khloe Kardashian ont également partagé des vidéos et des photos de la fête, avec un aperçu de la section Stormi World de la fête, qui comprenait une promenade Dumbo et un toboggan gonflable géant, des friandises, une machine à griffes pleine d’oreillers Stormi, et une boutique avec Stormi merch.

Les messages d’anniversaire partagés par Kar-Jenners

Il y avait quelques notes sucrées souhaitant un joyeux anniversaire à Stormi, alors que Kim a posté un message pour l’anniversaire de sa nièce, écrivant: «Joyeux anniversaire mon doux bébé Stormi. Nous vous aimons tant!!!! Merci d’être le meilleur cousin de mes bébés. »

Grand-mère Kris a écrit: «Joyeux deuxième anniversaire à ma belle et précieuse Stormi! Tu es une lumière si brillante et si pleine de joie et de chant. Votre sourire et votre énergie illuminent une pièce… Je chéris chaque instant que nous passons ensemble, quelle bénédiction vous êtes !! Vous êtes une si grande partie de mon cœur et je vous aime sur la lune et en arrière !!!!! Xoxo Lovey #HappyBirthdayStormi. ”