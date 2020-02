Kylie Jenner change d’avis sur qui est sa sœur préférée

Certaines personnes diraient qu’elles ne peuvent pas choisir un frère préféré, mais les sœurs Kardashian-Jenner ne sont pas ces personnes. Les stars de la réalité ont admis qu’elles jouent aux favoris avec les membres de leur famille.

Kylie Jenner a déclaré publiquement qui était la sienne à plus d’une occasion, mais elle a ensuite changé son préféré. Découvrez qui Kylie a choisi avant de changer d’avis. De plus, qui est la fille préférée de la maman Kris Jenner.

Kylie Jenner | Frazer Harrison / .

Qui était la sœur préférée de Kylie Jenner

Parce qu’ils ont l’âge le plus proche, beaucoup de gens supposent que Kylie et Kendall Jenner sont les frères et sœurs les plus étroits. Mais en 2016, quand Kylie a révélé sa sœur préférée, ce n’était pas le mannequin.

La star de Life of Kylie a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait en fait de Kourtney Kardashian via un post d’anniversaire qui disait: «Je t’aime Kourtney. Vous savez déjà que vous êtes ma sœur préférée ces jours-ci. “

Bien que la plus jeune des frères et sœurs KarJenner ait ajouté les mots «ces jours-ci» à son message, les fans ne pouvaient pas s’empêcher de penser que ses autres sœurs savaient déjà que c’était le cas ou avaient un peu de mal à le découvrir sur Instagram.

Cependant, Kylie ne plaisantait pas quand elle a dit “ces jours-ci” parce que le fondateur de POOSH n’a pas gardé longtemps le titre préféré de sa soeur.

Kourtney Kardashian et Kylie Jenner | gotpap / Bauer-Griffin / GC Images

Kourtney était son préféré jusqu’à ce qu’elle ne soit pas

L’année suivante, en parlant à Buzzfeed, Kylie a déclaré que sa grande soeur Kim Kardashian était sa préférée, mais a avoué que cela changeait.

“En ce moment, Kim et moi venons de nous raconter beaucoup et de parler”, a déclaré Kylie à la publication. “Honnêtement, cela change tous les jours, donc demain ce sera probablement quelqu’un de nouveau, mais Kim en ce moment est mon préféré.”

En 2019, lors d’une interview menée par son mari, Kanye West, pour Vogue Arabia, Kim a convenu avec Kylie que ses sentiments envers sa sœur préférée changeaient de temps en temps.

«Cela change, tout comme les amis ou les relations entrent et sortent. Je pense que cette année a été une année très forte pour Kim et Khloé », a-t-elle déclaré, ajoutant:« Je suis évidemment aussi proche de Kendall et Kylie, mais j’ai passé beaucoup plus de temps sur terre avec Kourtney et Khloé. »

Kim Kardashian et Kylie Jenner | David Crotty / Patrick McMullan via .

Momager Kris Jenner joue et change également de favoris

Kris a également parlé d’avoir un enfant préféré et tout comme ses filles, qui dépendent du jour ou même de l’année. Par exemple, au printemps 2018, Kris a déclaré que Khloé était son préféré.

«Ces derniers jours, c’était Khloe. Elle est sur la liste des enfants préférés “, a déclaré Kris à l’Australien Kyle & Jackie O.” Elle et moi nous sommes liés. “

Revenons maintenant à 2012 lorsque Kris a laissé entendre que Kim était son préféré dans une interview avec Oprah Winfrey. Alors oui, c’est à peu près le moment où quelqu’un demande.

“Cela change tous les jours”, avait précédemment expliqué Kris. “Quiconque est parent de nombreux enfants le sait … cela dépend du jour car il y a beaucoup de dynamique dans une relation mère / enfant.”

