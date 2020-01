Kylie Jenner déchirée dans la théorie de la «malédiction Kardashian»

Kylie Jenner est le membre le plus riche du clan Kardashian-Jenner. C’est un exploit particulièrement impressionnant étant donné qu’elle est la plus jeune des frères et sœurs.

Jenner a passé la majorité de sa vie à l’honneur, mettant en vedette dans des épisodes de Keeping Up with the Kardashians alors qu’elle n’avait que dix ans. Jenner semble être faite pour les projecteurs et n’a jamais souffert de crises ou de spirales publiques comme certaines autres stars de la télé-réalité.

Pourtant, elle a récemment admis qu’il y avait beaucoup dans le cercle familial célèbre qui ne peuvent pas supporter la pression qui vient avec l’examen des médias – et ce faisant, elle pourrait avoir juste confirmé l’infâme «malédiction Kardashian».

Qu’est-ce que la «malédiction Kardashian»?

Kylie Jenner | Jeff Kravitz / FilmMagic

Le clan Kardashian-Jenner a traversé beaucoup de choses aux yeux du public, y compris une multitude de relations ratées. La famille a dû faire face à des divorces, à des ruptures amères, à des querelles romantiques et même à des conflits de garde, tout en poursuivant leur émission de téléréalité et leur multitude d’entreprises.

Il y a quelques années, l’idée de ce qui est devenu connu sous le nom de «malédiction Kardashian» a commencé à faire le tour. La malédiction fait référence à des personnes qui sont sorties avec des membres de la famille Kardashian Jenner et qui sont ensuite devenues la proie d’une sorte de malheur, qu’il s’agisse de problèmes de carrière ou de problèmes personnels.

Beaucoup ont été victimes de la malédiction de Kardashian, notamment Lamar Odom, l’ancien mari de Khloe Kardashian. Odom a fait une overdose dans un bordel et a presque perdu la vie. En fin de compte, sa vie et sa carrière ne seraient plus jamais les mêmes après avoir passé du temps dans le cercle restreint de Kardashian.

Kris Humphries, qui était tristement marié à Kim Kardashian depuis 72 jours, connaîtra sa carrière complètement déraillée après leur divorce.

Les ex de Kylie Jenner sont-ils maudits?

Jenner a entretenu plusieurs relations prestigieuses au fil des ans. Son premier petit ami sérieux était le rappeur Tyga. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2015 après plusieurs années d’amitié.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de controverse à propos de son jeune âge – elle n’avait que dix-sept ans à l’époque – ils semblaient très amoureux. Jenner et Tyga ont été chauds et lourds pendant plusieurs années jusqu’à leur rupture définitive au début de 2017.

Tyga a continué à travailler dans l’industrie de la musique et a collaboré avec des artistes influents tels que Migos et Chris Brown. Il a sorti son septième album début 2019, prouvant qu’il était un ex de Kardashian-Jenner qui a pu échapper à la malédiction.

Après sa séparation de Tyga, Jenner a commencé à sortir avec le rappeur prometteur Travis Scott. Les choses ont évolué très rapidement entre le jeune couple et ils ont fini par accueillir un bébé début 2018. Jenner et Scott sont sortis ensemble jusqu’à la fin de 2019, quand ils se sont séparés tranquillement, annulant toute spéculation qu’il y avait de l’animosité entre eux. Scott est l’un des rappeurs les plus populaires de sa génération et continue de vendre des tournées à travers le monde, malgré le fait qu’il ne sort plus avec Jenner.

La théorie de Kylie Jenner sur la malédiction Kardashian

Les ex de Jenner ont jusqu’à présent échappé aux effets dévastateurs de la malédiction Kardashian. Cependant, selon une interview de 2018 avec Jenner, la malédiction elle-même n’est pas vraiment une chose.

“Ils viennent et ne peuvent pas le gérer”, a déclaré Jenner, faisant référence à la pression de la célébrité et étant sous les projecteurs. “C’est tout le monde autour de nous qui n’y est pas habitué. Et nous nous disons simplement: “Oh, ça disparaîtra en un jour.”

Il est clair que les Kardashian, s’ils ne sont pas construits pour la gloire, y sont devenus très habitués, et quiconque souhaite rester dans leur cercle intérieur doit soit s’adapter, soit se retirer de l’image.