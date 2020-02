Kylie Jenner discute de la relation avec Travis Scott et prépare Stormi à la célébrité

Kylie Jenner devient réel sur la coparentalité avec son ex Travis Scott.

Dans une interview avec Bazar de Harper pour leur couverture de mars, la star de télé-réalité a fait le point sur sa relation avec le rappeur, avec qui elle partage sa fille Stormi, âgée de 2 ans.

“Nous avons une excellente relation. Nous sommes comme les meilleurs amis”, a expliqué Kylie. “Nous aimons tous les deux Stormi et voulons ce qu’il y a de mieux pour elle. Nous restons connectés et coordonnés. Je pense à [my parents] dans des situations avec Stormi, ce qu’ils feraient. Ils ont été très actifs avec moi, et je veux la même chose pour Stormi. “

Le magnat du maquillage, qui a grandi sous les yeux de l’Amérique “KUWTK,” a parlé d’élever sa fille sous les feux de la rampe comme elle l’était.

“J’y pense beaucoup parce que le monde est tellement fou maintenant”, a déclaré Kylie à propos de Stormi, qui vient de fêter son deuxième anniversaire. “L’exposer à toute la négativité qui vient avec Internet, j’y pense aussi. J’essaie juste de mon mieux, même si elle est encore petite, pour lui rappeler à quel point nous sommes bénis et que ce n’est pas normal, le notre façon de vivre. C’est juste notre vie. Les gens veulent prendre des photos. Je pense qu’elle se sentirait différemment si je couvrais toujours son visage comme “Ne regarde pas!” “

Bien que Stormi ne soit qu’un enfant en bas âge, Kylie a déclaré que ses amis la «pressaient» d’avoir plus d’enfants. “Ils adorent Stormi”, a-t-elle déclaré. “Je ressens vraiment une pression pour lui donner un frère, mais il n’y a pas de plan.”

Également au cours de son entrevue avec Harper’s, la fondatrice de Kylie Cosmetics a parlé de sa célèbre famille, y compris de sa relation actuelle avec Caitlyn Jenner, qui est sorti trans en 2015.

“Mon père était le meilleur en grandissant. Je n’ai jamais manqué un match de sport. Nous avons emmené à l’école tous les jours et notre école était à environ 45 minutes de notre maison”, a déclaré Kylie, ajoutant qu’elle parlait à Caitlyn “comme tous les jours”, sauf lorsque l’ancien olympien était un concurrent sur “Je suis une célébrité … Sors-moi d’ici!”

“J’ai regardé des clips en ligne”, a ajouté Kylie. “Il était difficile de rester hors de contact aussi longtemps, mais j’ai l’impression que c’était plus difficile pour elle parce qu’elle ne pouvait pas nous voir.”

En ce qui concerne ses frères et sœurs – Kourtney, 40, Kim, 39, Khloe, 35, Rob, 32 et Kendall, 24, – Kylie a une théorie que momager Kris “délibérément” a eu ses enfants dans des ensembles de deux. “Chacun avait son propre partenaire”, a-t-elle déclaré. “Kourtney avait Kim. Khloe avait Rob. Kendall et moi étions si proches dans l’âge. Nous avions un lien étroit, mais nous sommes définitivement des opposés polaires. Mais ça marche. Nous ne nous croisons jamais. Elle fait son truc et je le fais le mien, alors nous nous réunissons et passons un bon moment. “

“Je pense que c’est une situation rare lorsque toute votre famille est dans la même situation que vous”, a ajouté Kylie à propos de sa famille. “Je pense que cela a beaucoup à voir avec la raison pour laquelle nous sommes toujours nous. Nous nous tenons tous à la terre. Kim ou Khloé ou Kendall ne peuvent pas simplement commencer à agir différemment un jour. Nous nous tenons tous en échec et nous nous soutenons mutuellement. “

“J’ai leur soutien, et je peux toujours courir vers ma mère ou mon père ou mes sœurs, et ils savent tous ce que nous traversons”, a-t-elle conclu. “Nous avons une telle vie. Je jure que je suis,” Nous devrions avoir une émission de télévision. “”

Pour en savoir plus sur la couverture de Kylie, cliquez sur ici.

Le numéro de mars de Harper’s Bazaar sortira en kiosque le 18 février.

