Kylie Jenner dit qu’elle s’est “ induite ” à avoir Stormi

Kylie Jenner partage de nouveaux détails sur sa fille Stormi’s naissance en 2018.

Dans une vidéo supprimée depuis sur son histoire Instagram, le magnat du maquillage a révélé qu’elle avait provoqué sa fille et “45 minutes plus tard”, Stormi était née.

Après avoir parlé de la sortie du prochain Collection Stormyl de Kylie Cosmetics, Kylie a demandé à ses fans: “Faites-moi savoir si vous voulez un accouchement, une grossesse, une vidéo YouTube et racontez-moi toute mon histoire, tout le voyage”, a déclaré Kylie dans le clip, par Courrier quotidien.

“En fait, je me suis induite”, a poursuivi Kylie. “Je pensais que j’allais l’avoir au deuxième, 2-2-18, et elle est venue tôt. Ils m’ont cassé l’eau et je l’ai eu 45 minutes plus tard. C’était fou.”

La collection Stormi sera lancée le 1er février, deuxième anniversaire de Stormi. Kylie, qui partage le tout-petit avec son ex-petit ami Travis Scott, a taquiné la nouvelle collection de maquillage sur son Instagram. D’après ce qu’elle a montré jusqu’à présent, la ligne comprendra de nombreuses teintes violettes, roses et bleues, ainsi que des papillons et des paillettes à gogo.

Un thème similaire était présent lors de la deuxième fête d’anniversaire du jardin des papillons de Stormi, qui a eu lieu au cours du week-end. L’affaire exagérée comportait des milliers d’accents de papillons, de superbes compositions florales et une fosse à billes de couleur lavande pour les enfants.

Dimanche, Kylie a partagé une série de photos de la fête, y compris une jolie photo d’elle tenant Stormi. Le petit tot était, bien sûr, habillé pour le thème, et portait une robe en tulle rose pâle recouverte de papillons.

«Chaque jour est une bénédiction pour vous», a légué Kylie la poste. “Merci mon Dieu pour ces moments. C’était magnifique de célébrer le lancement de 2.1.20 storm par stormi x @kyliecosmetics”

