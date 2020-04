Kylie Jenner dit qu’elle veut avoir sept enfants, mais qu’elle n’est pas prête à donner Stormi un frère pour l’instant.

Tout en participant à un Instagram Live avec son meilleur ami Stassie Karanikolaou amasser des fonds pour Le défi #DoYourPart de DoorDash, le “L’incroyable famille Kardashian” la star s’est ouverte à l’idée d’avoir plus d’enfants à l’avenir.

“Je ne veux pas d’un autre bébé pour le moment. Je veux sept enfants plus tard, mais pas pour le moment”, a déclaré Kylie, qui partage sa fille Stormi de 2 ans avec son ex-petit ami. Travis Scott.

La fondatrice de Kylie Cosmetics, âgée de 22 ans, a déclaré qu’elle n’était “pas prête” à être à nouveau enceinte après que ce fut vraiment difficile pour elle la première fois.

“La grossesse n’est tout simplement pas une blague”, a déclaré Kylie à Stassie. “C’est une chose sérieuse et difficile. Je ne suis pas encore prêt pour ça.”

Le défi DoorDash #DoYourPart, en partenariat avec Feeding America, aide à apporter des repas aux familles au milieu de la pandémie de Coronavirus. Kylie a également expliqué comment elle avait occupé Stormi pendant qu’ils se mettaient en quarantaine à la maison.

“J’ai acheté à Stormi tous les jeux de plein air possibles, une maison gonflable, un toboggan et un toboggan, tout”, a-t-elle déclaré dans Instagram Live. “Elle est dehors tous les jours. J’essaie de la divertir.”

“En tant qu’enfant, elle n’a aucune idée de ce qui se passe dans la vie. C’est incroyable”, a ajouté Kylie.

La star de la réalité parlé précédemment sur ses plans pour agrandir sa famille en janvier.

Tout en participant aux questions et réponses des fans comme elle l’a fait pour sa sœur Kim Kardashian’s maquillage, les deux ont répondu à une question de fan: “Comment Kim réussit-elle à être mère de quatre enfants et sa vie professionnelle? Et Kylie, vous voyez-vous avec quatre enfants?”

“Je me vois pour sûr d’avoir quatre enfants, je ne sais pas quand”, a déclaré Kylie, puis elle a ajouté: “Je n’ai pas de calendrier pour cela et je ne sais pas si je vais avoir quatre enfants demain ou si je vais avoir quatre enfants dans sept ans. “

Comme les fans le savent, le clan Kar-Jenner a beaucoup de bébés. Kim a déjà quatre enfants – Nord, 6, Saint, 4, Chicago, 2 et Psaume, 8 mois – qu’elle partage avec son mari Kanye West. Alors que la sœur de Kylie Kourtney a trois enfants – Pénélope, sept, le maçon, 10 et Règne, 5, – Khloe, comme Kylie, n’a qu’un enfant, une fille d’un an Vrai.

Depuis momager, Kris Jenner a un total de six enfants, il semble que Kylie veut suivre les traces de sa mère.

