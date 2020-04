Kylie Jenner essaie de réveiller Kris Jenner avec des cris de farce

Kris Jenner pourrait attendre avec impatience le jour où les ordres d’isolement seront levés afin que ses enfants rentrent chez eux et lui donnent un peu de paix. La pauvre femme ne peut même pas faire une sieste sans interruption.

D’accord, si nous sommes totalement honnêtes, ma fille Kylie’s blague était en fait assez drôle. Cela nous a aussi totalement donné envie de ce que cet engin de lit suspendu Kris a dans sa maison. Il ressemble au sommeil le plus léger et le plus confortable qui soit!

Certes, Kris était dans un sommeil très profond lorsque sa plus jeune fille s’est glissée dans la pièce comme si elle était l’hôte d’un spectacle de nature animale sauvage. Elle se glissa lentement et lentement, chuchotant dans la caméra dans les vidéos qu’elle lui partageait Histoires Instagram.

“Les gars, vous n’allez pas le croire. J’ai trouvé un Kris Jenner dans son habitat naturel”, a-t-elle dit en traversant la pièce jusqu’à l’endroit où Kris s’occupait juste de ses propres affaires et essayait de fermer les yeux de qualité. Nous ressentons pour vous, Kris!

Décrivant ce sauvage Kris Jenner comme «très dangereux», Kylie a prouvé à quel point elle était courageuse en rapprochant son appareil photo du visage de Kris. Elle a ensuite reculé de quelques pas et a déclenché une paire de cris aigus et plutôt ennuyeux que nous pouvons encore entendre résonner dans nos oreilles.

Et pourtant, Kris n’a pas immédiatement réagi, ouvrant plutôt les yeux lentement. C’étaient les yeux d’une femme qui a élevé de nombreux enfants et enduré beaucoup. Kylie a largement surestimé sa capacité à surprendre cette femme.

“Es-tu sérieux?” demanda-t-elle, clairement déçue que sa farce n’ait pas entraîné un choc hilarant et une terreur. “Il te faut autant de temps pour te réveiller?”

En réponse, tout ce qu’elle a obtenu était un placide, “Vous êtes fous les gars.”

C’est une phrase que nous avons entendu Kris utiliser à plusieurs reprises pour ses différents enfants, et nous avons toujours senti que c’était un choix de mot très gentil qu’elle faisait à ces moments alors que d’autres mots plus intéressants et savoureux clignotaient dans sa tête.

Un dernier court clip a montré à nouveau Kylie avec la caméra directement dans le visage de Kris, allant cette fois jusqu’à caresser le visage de sa mère. Celui-ci se termina simplement avec Kris ouvrant silencieusement les yeux. Kyie n’a posté aucune autre mise à jour depuis.

Nous aimons imaginer ce moment avec une bande originale de film d’horreur, comme si c’était le moment où Kris avait finalement eu assez des manigances et de la quarantaine de ses enfants pour être damnés, les a tous expulsés de sa maison. Imaginez, Kris Jenner, toute seule dans la paix et la tranquillité … capable de dormir aussi longtemps qu’elle le souhaite.

