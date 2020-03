Kylie Jenner est invitée à aider dans les appels concernant les coronavirus

2020-03-20 12:30:06

Le Surgeon General américain a demandé à des personnes comme Kylie Jenner, qui a une énorme audience sur les réseaux sociaux, d’aider ses jeunes adeptes à comprendre à quel point le coronavirus est “sérieux”.

Jerome M. Adams pense qu’il est essentiel que des stars comme la star de “ Life of Kylie ”, le basketteur Kevin Durant et d’autres personnes ayant d’énormes suivis sur les réseaux sociaux prennent la parole afin d’éduquer les adolescents et les millennials sur l’importance de l’éloignement social et de l’auto-isolement pendant la pandémie.

Le porte-parole de la santé publique du pays a déclaré à «Good Morning America»: «J’ai un adolescent de 15 et 14 ans et plus je leur dis de ne pas faire quelque chose, plus ils veulent le faire.

“Nous devons faire venir nos influenceurs – Kevin Durant, Donovan Mitchell – nous devons faire venir Kylie Jenner, et nos influenceurs sur les réseaux sociaux pour aider les gens à comprendre que c’est grave, c’est absolument grave, les gens meurent.”

Et il a exhorté les jeunes qui ignoraient les conseils à réfléchir à l’impact que le virus pourrait avoir sur des parents âgés.

Il a ajouté: “Pensez à votre grand-mère, pensez à votre grand-père. Pensez au fait que vous propagez la maladie, ce qui pourrait finalement être ce qui les tue.”

Kevin et Donovan ont tous deux été testés positifs pour le virus et ont parlé de leurs expériences, tandis que Kylie et le reste de sa célèbre famille ont également exhorté les gens à rester.

La star de 22 ans a tweeté plus tôt cette semaine: “J’espère que tout le monde se sent bien! Il est si important en ce moment de s’auto-mettre en quarantaine pour s’assurer que nous ne nous mettons pas en danger nous-mêmes ou quiconque ne peut pas gérer ce virus.”

Sa demi-sœur, Kim Kardashian West, a également exhorté ses fans à “prendre au sérieux la directive de rester à la maison” et à “ne pas ignorer la sévérité des avertissements de rester à l’intérieur”.

Elle a écrit sur son histoire Instagram: “S’il vous plaît tout le monde, en particulier les personnes jeunes et en bonne santé, veuillez prendre la directive de rester à la maison au sérieux si vous vous souciez de la santé et de la sécurité de votre maman, père, grands-parents, sœurs, frères, enfants et communauté .

“À moins que vous ne quittiez votre domicile pour aller travailler, faire le plein de nourriture et de produits essentiels, voir votre médecin ou aider une personne dans le besoin, comme un voisin âgé, veuillez ne pas ignorer la sévérité des avertissements de rester à l’intérieur pour arrêter la propagation de ce virus.

“Rappelons également que ce virus ne fait aucune discrimination contre la race, l’âge, le sexe, etc. Cela s’applique à nous tous et nous réussirons ensemble. Envoyer beaucoup d’amour à tous et garder tout le monde dans les prières de ma famille.”

