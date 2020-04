Kylie Jenner et BFF Stassi Karanikolaou se moquent de Kendall et Kris Jenner en reconstituant le moment classique ‘KUWTK’

Tout en s’isolant chez elle au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Kylie Jenner s’est lancée dans de nouveaux passe-temps pour la garder active.

En plus de ses nuits de puzzle et de ses soirées au bord de la piscine avec sa fille Stormi, la magnat du maquillage a utilisé l’application de partage de vidéos populaire, TikTok, pour passer le temps.

Kris, Kendall et Kylie Jenner | Dimitrios Kambouris / . pour les affaires de la mode

Bien qu’une grande partie de son contenu se concentre sur ses activités à domicile, Jenner a également partagé des vidéos d’elle se moquant hilarante de sa célèbre famille, recréant certains de leurs moments les plus emblématiques de Keeping Up With the Kardashians.

Jenner et son BFF parodient le clip classique des «jeans mignons»

Jenner a utilisé cette quarantaine pour faire des activités pour lesquelles elle n’aurait normalement pas le temps, comme s’allonger au bord de la piscine, regarder des émissions de télévision et des films avec sa fille, oh, et n’oublions pas, enregistrer des TikToks hilarants qui se moquent de sa famille.

Au cours des dernières semaines, Jenner a recréé certains des moments KUWTK les plus emblématiques de sa famille sur la plate-forme populaire et son dernier article pourrait être son meilleur travail à ce jour.

Le 27 avril, la PDG de Kylie Cosmetics a publié une vidéo où elle et sa meilleure amie Anastasia ‘Stassi’ Karanikolaou ont rejoué le clip classique de Kendall et Kris Jenner tout en s’auto-isolant dans son tout nouveau manoir Holmby Hills.

Jenner a endossé le rôle de sa maman pendant que Karanikolaou jouait le mannequin.

Le clip commence avec le magnat du maquillage prononçant une phrase sonore de la momager en disant: «Ce sont de jolis jeans.» L’influenceur de 22 ans agissant en tant que Kendall répond: «tu es un jean mignon».

“Ceux sont les miens?” Jenner lèvres synchronisées, à laquelle Karanikolaou a prononcé la bouche, “Non”. La maman de celui qui agit comme un Kris confus dit alors: «Oh, je pensais que tu avais dit:« Tes jolis jeans »», avant que le mannequin enlève ses lunettes de soleil et crie exaspéré: «Non! Vous êtes de jolis jeans. ”

La vidéo se termine avec une bouche époustouflante de Jenner, “Huh?”

Le vrai clip est de la saison 13 de ‘KUWTK’

Ce clip vintage de l’échange emblématique de Kendall et Kris Jenner provient de l’épisode de la saison 13 intitulé «The Aftermath», diffusé en 2017.

L’épisode a montré le duo mère-fille en conversation assis tout en se prélassant à l’extérieur à côté d’un foyer. Après que la momager ait complimenté le mannequin sur son jean – qui ressemblait plus à un pantalon en cuir ou à des leggings – Jenner a répondu: «vous êtes un jean mignon», essayant apparemment d’être drôle ou mignon avec sa maman, mais cette dernière ne il.

Bien que le clip ait laissé aux fans de nombreuses questions par la suite, c’est toujours l’une des conversations les plus convaincantes à avoir jamais été diffusée à la télé-réalité. Même la momager elle-même n’aurait pas pu trouver un meilleur échange.

Jenner a été occupé à fabriquer des TikToks

Le même jour, Jenner a téléchargé sa parodie de Kris et Kendall, elle a également créé quelques vidéos de danse avec Karanikolaou qui ont incité les fans à faire une double prise.

La star de Life with Kylie a montré ses talents de twerk pour tous à voir sur sa page TikTok de BFF. Dans une vidéo, Jenner et l’influenceur ont mis leurs mouvements en évidence alors qu’ils dansaient sur la populaire version inspirée de Tiger King de la chanson à succès de Megan Thee Stallion, “Savage”, en bikini.

“Je ne peux pas me convaincre que cela ne s’est pas produit”, a déclaré Karanikolaou en légende de la vidéo, qui compte actuellement plus de 800 000 likes.

Dans une autre vidéo, le duo dynamique suit les tendances virales en dansant sur le “Vibez” de DaBaby. Alors que Stassie avait les marches, Jenner a eu un peu de mal à suivre son meilleur ami et a recouru à la baisse encore une fois – prouvant que le twerking est son mouvement de danse préféré.

Les gens pourraient penser que les Kar-Jenners sont sans talent, mais on ne peut nier que Kylie a définitivement des mouvements et des rôles d’acteur!