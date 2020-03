Kylie Jenner et Travis Scott auraient pu être les prochains «Kimye»

Depuis le moment où Kris Jenner a présenté son idée de suivre les Kardashian à Ryan Seacrest en 2007, elle a tiré les ficelles de l’empire toujours grandissant de sa famille. Bien que ses filles obtiennent la part du lion sous les projecteurs, il est depuis longtemps admis que maman Jenner est celle qui appelle les coups de feu. Non seulement elle est la «momager» des diverses activités et carrières de ses enfants, mais on dit qu’elle exerce également un contrôle sur leurs relations, ou du moins sur l’image publique de ces relations. Certains fans pensent qu’elle essayait de faire de Kylie Jenner et Travis Scott la nouvelle Kimye. Personne ne sait si ces rumeurs ont une base réelle, mais une chose est sûre, le jeune couple n’atteindra probablement jamais ce niveau de couple.

Kylie Jenner et Travis Scott | Jeff Kravitz / FilmMagic / .

Kris Jenner est connue pour ses moyens de contrôle

Jenner a énormément réussi à gérer les affaires de sa famille, vous devez lui donner cela. Elle décroche régulièrement les avenants de ses filles, des concerts de mannequins et d’autres affaires, pour des frais de gestion de 10%.

Elle admet volontiers que contrôler les choses est sa nature, disant une fois devant la caméra: «J’aime tout d’une certaine manière. Je ne suis pas quelqu’un qui peut simplement se détendre et laisser faire. Ça n’arrivera jamais pour moi. Et je pense que c’est ce qui m’a amené là où je suis dans la vie, en même temps. Je ne peux pas l’allumer et l’éteindre. “

Certaines des preuves les plus accablantes du contrôle de Jenner en ce qui concerne la vie personnelle de ses filles proviennent d’une source douteuse mais devraient être considérées tout de même.

Lamar Odom a eu des mots durs pour Kris Jenner dans ses mémoires

Lamar Odom est un ancien joueur de la NBA et l’ex-mari de Khloé Kardashian. Dans ses mémoires, Darkness to Light, il a partagé quelques preuves accablantes de la manière dont Jenner exerce son contrôle sur la vie amoureuse de ses filles. Dans les mémoires, Odom est également ouvert sur bon nombre de ses controverses bien connues concernant sa dépendance sexuelle et sa consommation de drogues. Considérant qu’il est un ex Kardashian, il est juste de prendre sa fiabilité narrative avec un grain de sel.

Cela étant dit, c’était le point de vue d’Odom après la réaction de Jenner après qu’il ait été pris dans un hôtel avec plusieurs strip-teaseuses par elle et Kardashian: «Kris était uniquement intéressé à protéger la marque Kardashian, qui était un phénomène international. Elle était la matriarche et la gardienne d’un immense empire et des centaines de millions de dollars qu’il générait. Il s’agissait toujours de sa marque. Je n’étais rien pour elle. “

Il a ensuite décrit comment Jenner l’a préparé pour donner un dernier coup à leur mariage en lui disant que Kardashian voulait se rencontrer avant son cours d’exercice du matin. Il a traversé les frontières de l’État pour arriver à l’heure pour la voir, mais s’est rendu compte qu’elle n’avait jamais demandé une telle réunion et était très mécontent, et même secoué, de le voir.

Que pensent les fans du fait que Kris Jenner contrôle sa plus jeune fille, Kylie Jenner?

Bonne journée internationale de la femme !! Je suis au-delà de la chance d’être entourée de tant de femmes incroyables. Mes filles sont tout pour moi et je ne pourrais pas être plus fière des femmes qu’elles sont devenues. Cela me fait tellement plaisir de voir mes petits-enfants grandir, et j’ai hâte de voir tout ce qu’ils vont réaliser sachant que rien n’est impossible avec passion et dévouement! À toutes les femmes et les filles qui lisent ceci, fêtons aujourd’hui !! Célébrez qui vous êtes aujourd’hui et qui vous deviendrez demain! Ici pour nous, mesdames! #HappyInternationalWomensDay #InternationalWomensDay

Un post partagé par Kris Jenner (@krisjenner) le 8 mars 2020 à 8h28 PDT

Kylie Jenner et Travis Scott ont été séparés depuis un certain temps, bien qu’ils disent qu’ils travaillent dur pour rester amis et coparrainer leur fille Stormi ensemble. Malgré leurs déclarations publiques, des rumeurs ont tourné autour des retrouvailles et d’éventuels triangles amoureux, mais aucun rapport confirmé n’a prouvé qu’ils étaient de retour ensemble. De nombreux fans spéculent encore sur l’avenir de la relation, ainsi que sur ses origines.

Un fan a écrit dans une discussion sur Reddit sur le sujet: “Je pense vraiment que les pouvoirs en place (alias Kris Jenner) espéraient vraiment que Kylie et Travis seraient la nouvelle génération Kimye.” Le fan a ensuite exprimé l’avis que le couple manquait de chimie et n’avait pas atteint le niveau d’intérêt public au-delà de la curiosité passagère à cause de cela.

Certains fans ont convenu, avec l’un ajoutant: «Nous n’avons jamais rien vu de séduisant dans leur relation! C’est comme regarder 2 étrangers à un rendez-vous à l’aveugle, ce qui est bizarre. »

Certains fans ont également émis l’hypothèse, sans aucune preuve, que Kylie Jenner pourrait bientôt avoir un deuxième bébé et que TMZ faisait partie de la masse salariale de Kris Jenner. L’équipage Jenner-Kardashian n’est rien sinon extrêmement sensible aux rumeurs.