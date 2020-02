Kylie Jenner et Travis Scott de retour ensemble? Des témoins oculaires à la fête d’anniversaire de Stormi pensent ainsi

Kylie Jenner pourrait être sur le point de retrouver son ex Travis Scott. Des sources proches du couple, qui partagent une fille de 2 ans nommée Stormi, disent qu’elles agissent de plus en plus comme un couple ces dernières semaines. Après la somptueuse fête d’anniversaire de leur fille au cours du week-end, il semble que Jenner et Scott soient prêts à se remettre ensemble.

Travis Scott et Kylie Jenner | Tommaso Boddi / . pour Netflix

Stormi obtient une fête somptueuse

Kylie Jenner et Travis Scott n’ont rien retenu pour célébrer

deuxième anniversaire de leur fille. Le couple s’est associé pour créer une épopée

fête pour Stormi qui était un mashup-up entre Frozen et Trolls.

La fête comprenait plusieurs châteaux gonflables pour Stormi

et tous ses amis. Nous n’avons aucune idée du coût de la fête extravagante (elle

estimé à plus de 500 000 $), mais il dépassait largement les moyens de la plupart des

gens.

L’événement a également accueilli quelques célébrités de la région, notamment Hailey Bieber, Sofia Richie, John Legend, Chrissy Tiegen, Jaden Smith et Corey Gamble. Keeping Up With the Kardashians stars Kim Kardashian, Khloe Kardashian et Kris Jenner étaient également présents.

Bien que la fête semble avoir atteint son apogée,

des témoins oculaires affirment que Jenner et Scott agissaient comme un couple tout au long

l’événement.

Kylie Jenner et Travis Scott se rapprochent à la fête d’anniversaire

Selon TMZ, des sources qui ont assisté à l’anniversaire

bash dire que les deux agissaient plus comme un couple qu’autre chose,

suscitant la spéculation qu’une réunion est en cours.

Les témoins oculaires disent que Kylie Jenner et Scott sont arrivés au

faire la fête ensemble et rester collés les uns aux autres tout au long de l’événement. Bien que

ils étaient tous les deux là pour soutenir leur fille, ils ont dégagé l’ambiance qui

la réconciliation n’est pas en jeu.

Cela dit, le couple n’a participé à aucun PDA lors de l’événement. le

cependant, certaines sources sont convaincues que quelque chose se passe dans les coulisses.

Nous n’avons aucune confirmation que quelque chose de romantique s’est produit, mais cela ressemble à

les deux sont plus proches que jamais.

Alors que les témoins oculaires sont convaincus que Jenner et Scott pourraient

réconcilier bientôt, Jenner a récemment parlé de sa relation avec

Scott.

Plats de Jenner sur Scott

Au milieu des rumeurs selon lesquelles une réunion est en cours, Jenner a récemment

s’est assis et a discuté de la façon dont les choses se passent avec son ex. Dans l’interview,

Jenner a admis que les choses vont très bien avec Scott, surtout quand il

vient d’élever leur fille ensemble.

«Nous avons une relation tellement formidable», a expliqué Jenner.

“Nous sommes comme les meilleurs amis. Nous aimons tous les deux Stormi et voulons ce qu’il y a de mieux pour

sa. Nous restons connectés et coordonnés. je pense à [my parents] dans

situations avec Stormi, ce qu’ils feraient. Ils étaient très pratiques avec moi,

et je veux la même chose pour Stormi. “

Ce n’est pas parce qu’ils sont proches qu’ils se remettent ensemble. Malheureusement, Kylie Jenner n’a pas abordé les rumeurs de romance, donc les fans devront attendre et voir comment celle-ci se déroule.

La star de télé-réalité a ajouté qu’elle ressentait le besoin d’en avoir une autre

enfant, principalement parce qu’elle pense que sa fille a besoin d’un frère ou d’une sœur. Ses amis sont

la faisant également pression pour avoir plus d’enfants, mais elle n’a pas dit qui pourrait être le père

son deuxième bébé.

Bien qu’il ne soit pas clair si Jenner et Scott vont se remettre ensemble,

il est bon de voir qu’ils élèvent leur fille dans un bon environnement.

À l’intérieur de la configuration de coparentalité de Travis Scott et Kylie Jenner

Scott et Jenner ont commencé leur romance au printemps 2017.

Ils se sont officiellement séparés cet automne et ont coparentalité Stormi

depuis.

Au cours des derniers mois, Scott est apparu aux côtés de Jenner a

quelques fois en public. Il a surtout rejoint son ex lors de sorties avec leur fille

et semble active dans son éducation.

C’est aussi un signe positif que Scott et Jenner ne se sont pas battus

les uns avec les autres en public. Compte tenu de la façon dont leur relation récemment

terminé, il serait facile que les choses deviennent laides.

Scott vivrait au domicile de Jenner à Beverly Hills

alors qu’elle séjourne dans une maison à Hidden Hills. Il n’a pas commenté les rapports

entourant sa relation avec Jenner.

En dehors de son drame relationnel, Kylie Jenner se prépare

pour la première de la nouvelle saison de Keeping Up With the Kardashians.

La saison 18 devrait frapper E! le 29 mars.