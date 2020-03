Kylie Jenner et Travis Scott ne marqueront pas la romance

2020-03-02 23:30:05

Kylie Jenner et Travis Scott ne “marquent pas leur relation”, bien qu’ils soient “très heureux” de passer plus de temps ensemble.

La star de télé-réalité de 22 ans s’est séparée du rappeur – avec qui elle a une fille de deux ans, Stormi – l’année dernière, mais se serait de nouveau rapprochée de lui ces derniers mois.

Et maintenant, il a été affirmé que la paire est “très heureuse” de passer plus de temps ensemble, mais ne se met pas de pression pour confirmer sa relation.

Une source a déclaré au magazine People: “Les choses vont bien avec Kylie et Travis. Ils sont très heureux. Kylie n’est toujours pas en train d’étiqueter leur relation. Il semble cependant qu’ils ne voient pas d’autres personnes.”

La nouvelle survient après que la paire a alimenté des rumeurs de romance ce week-end, après que la star de “ Keeping Up With The Kardashians ” ait posté de vieilles photos d’elle et de son ancienne flamme lors des quarts de finale de la Conférence Ouest du Houston Rocket en 2017.

Elle a écrit à côté des clichés: “C’est une humeur.”

Pendant ce temps, une source a précédemment affirmé que l’ancien couple “travaillait à se remettre ensemble”.

Ils ont dit: “Tout le monde autour de Kylie et Travis se mobilise pour ces deux-là. Ils coparentent et traînent de plus en plus, travaillent à se remettre ensemble … Kylie et Travis sont très bien ensemble et leurs proches espèrent qu’ils obtiendront officiellement de nouveau ensemble, mais Kylie et Travis font leur truc et essaient de garder leur statut actuel de relation discrète et pour eux-mêmes pour le moment. ”

Cependant, dans le passé, Kylie avait rejeté les rumeurs de romance entre elle et le hitmaker de 27 ans “Sicko Mode”, car elle a déclaré qu’elle affirmait qu’ils n’étaient que “meilleurs amis”.

Elle a expliqué: “Nous avons une relation si formidable. Nous sommes comme les meilleurs amis. Nous aimons tous les deux Stormi et voulons ce qui lui convient le mieux. Nous restons connectés et coordonnés. Je pense à [my parents] dans des situations avec Stormi, ce qu’ils feraient. Ils ont été très actifs avec moi, et je veux la même chose pour Stormi. “

