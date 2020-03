Kylie Jenner et Travis Scott ne mettront pas d’étiquette sur leur romance

2020-03-09 09:30:06

La star de la télé-réalité Kylie Jenner et le rappeur Travis Scott ne sont pas prêts à mettre une étiquette sur leur romance.

Kylie Jenner et Travis Scott ne sont pas prêts à mettre une étiquette sur leur romance.

Le magnat du maquillage de 22 ans et Travis, 27 ans – qui ont ensemble une fille de deux ans appelée Stormi – auraient ravivé leur romance, mais le duo de célébrités hésite toujours à mettre un titre sur leur relation, selon TMZ.

Kylie et Travis ont commencé à sortir pour la première fois en 2017, mais se sont séparés en octobre de l’année dernière.

Depuis lors, Kylie et la star du rap ont continué à être romantiquement liées l’une à l’autre – mais un initié a suggéré qu’ils avaient tous les deux réellement profité du temps qu’ils avaient passé séparément, et ils sont maintenant prêts à faire des pas lents.

Ailleurs, un initié a affirmé que Kylie et Travis sortaient ensemble “depuis environ un mois”.

Le couple de célébrités n’a jamais perdu “l’amour et le respect” qu’ils ont l’un pour l’autre, malgré leur séparation de haut niveau.

La source a récemment déclaré: “Le couple a toujours eu de l’amour et du respect l’un pour l’autre mais a pris une pause l’année dernière parce qu’ils avaient tous les deux tellement de choses en cours. Ils ne pouvaient pas se concentrer pleinement sur ce qu’il fallait pour que la relation fonctionne.

“Kylie a explosé dans le monde du maquillage et était occupée à faire des affaires d’un milliard de dollars et Travis était en tournée et travaillait sur la musique.”

L’une des raisons pour lesquelles la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ et Travis se sont séparés au départ était que leurs horaires de travail chargés mettaient à rude épreuve leur relation.

Et bien qu’ils continuent tous les deux à s’engager dans leur vie professionnelle, ils sont désespérés de faire fonctionner leur romance et sont “heureux de retrouver leur famille”.

L’initié a ajouté: “Bien que les choses n’aient pas beaucoup ralenti pour le duo, ils sont mieux en mesure de le gérer à la fin de la journée – le couple est heureux de retrouver sa famille.”

