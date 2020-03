Kylie Jenner et Travis Scott «sont de retour ensemble»

2020-03-08 23:30:05

La star de la télé-réalité Kylie Jenner et le rappeur Travis Scott auraient ravivé leur romance.

Kylie Jenner et Travis Scott auraient ravivé leur romance.

La star de télé-réalité de 22 ans et Travis, 27 ans – qui ont ensemble une fille de deux ans appelée Stormi – sortent ensemble “depuis environ un mois” après leur séparation en octobre.

Une source a expliqué: “Le couple a toujours eu de l’amour et du respect l’un pour l’autre mais a fait une pause l’année dernière parce qu’ils avaient tous les deux tellement de choses en cours. Ils ne pouvaient pas se concentrer pleinement sur ce qu’il fallait pour que la relation fonctionne.

“Kylie a explosé dans le monde du maquillage et était occupée à faire des affaires d’un milliard de dollars et Travis était en tournée et travaillait sur la musique.”

Kylie et Travis continuent d’équilibrer leurs horaires de travail surchargés tout en essayant de maintenir leur relation de haut niveau.

Mais le duo adoré semble désespéré de faire fonctionner sa romance et est “heureux de retrouver sa famille”.

L’initié a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: “Bien que les choses n’aient pas beaucoup ralenti pour le duo, ils sont mieux en mesure de le gérer à la fin de la journée – le couple est heureux de retrouver sa famille.”

La beauté brune et le rappeur auraient été “séduisants” lors d’un voyage en famille à Palm Springs, en Californie, pendant les vacances de Thanksgiving en novembre.

À l’époque, une source a déclaré: “Le couple a toujours été en bons termes et Stormi est leur principale priorité. Bien que le duo passe du temps ensemble et ait été coquin, ils ne sont pas officiellement de retour.”

Les gens autour de la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ – qui sortait auparavant avec le rappeur Tyga – et Travis espéraient également que le duo de célébrités relancerait leur romance un jour.

L’initié a partagé: “Tout le monde autour d’eux espère qu’ils le trouveront.”

