Kylie Jenner et Travis Scott sont les “meilleurs amis” et mettent toujours leur fille Stormi de deux ans en premier.

L’ancien couple a mis fin à leur relation de deux ans en octobre dernier mais s’entend toujours “bien” et met toujours leur fille Stormi de deux ans en premier.

Kylie a déclaré: “Nous avons une excellente relation. Nous sommes comme les meilleurs amis.

“Nous aimons tous les deux Stormi et voulons ce qu’il y a de mieux pour elle. Nous restons connectés et coordonnés.

“Je pense à [my parents] dans des situations avec Stormi, ce qu’ils feraient. Ils ont été très actifs avec moi, et je veux la même chose pour Stormi. ”

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucun “plan” pour avoir plus d’enfants dans un avenir proche, mais ses amis ont fait “pression” pour qu’elle donne à Stormi un frère.

Elle a dit: “Mes amis me font tous pression à ce sujet. Ils adorent Stormi. Je ressens vraiment de la pression pour lui donner un frère, mais il n’y a pas de plan.”

La beauté de 22 ans s’inquiète d’élever sa fille sous les projecteurs mais ne veut jamais que la petite fille pense que sa vie est “normale” pour tout le monde.

Elle a déclaré au nouveau numéro du magazine américain Harper’s Bazaar: “J’y pense beaucoup parce que le monde est tellement fou maintenant. L’exposer à toute la négativité qui vient avec Internet, j’y pense aussi.

“Je fais juste de mon mieux, même si elle est encore petite, pour lui rappeler à quel point nous sommes bénis et que ce n’est pas normal, notre façon de vivre. C’est juste notre vie.

“Les gens veulent prendre des photos. Je pense qu’elle se sentirait différemment si je me couvrais toujours le visage comme” Ne regarde pas! “”

Kylie est reconnaissante à toute sa famille d’être à l’honneur car elles peuvent toutes se soutenir mutuellement et rester solidaires.

Elle a dit: “Je pense que c’est une situation rare lorsque toute votre famille est dans la même position que vous. Je pense que cela a beaucoup à voir avec la raison pour laquelle nous sommes toujours nous.

“Nous nous tenons tous à la terre. Kim [Kardashian West] ou Khloe [Kardashian] ou Kendall [Jenner] ne peut pas simplement commencer à agir différemment un jour.

“Nous nous tenons tous en échec et nous nous soutenons mutuellement.

“J’ai leur soutien, et je peux toujours courir vers ma mère ou mon père ou mes sœurs, et ils savent tous ce que nous traversons.”

.