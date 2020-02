Kylie Jenner et Travis Scott “ travaillent à se remettre ensemble ”

2020-02-15 02:30:05

Kylie Jenner et Travis Scott “travailleraient à se remettre ensemble”, car leurs amis et leur famille “espèrent” qu’ils se réconcilieront.

La star de télé-réalité de 22 ans et le hitmaker “ Sicko Mode ” – qui ont ensemble leur fille Stormi de deux ans – se sont séparés en octobre 2019, mais ils sont restés proches pour le bien de leur fille et sont maintenant censés travailler à travers leurs différences dans l’espoir de raviver un jour leur romance.

Une source a déclaré: “Tout le monde autour de Kylie et Travis se mobilise pour ces deux-là. Ils coparentent et traînent de plus en plus, travaillant à se remettre ensemble.”

Kylie et Travis, 27 ans, se concentrent actuellement sur la coparentalité de leur fille et gardent leur statut relationnel “discret et pour elles-mêmes” pour le moment.

Un deuxième initié a ajouté au magazine Us Weekly: “Kylie et Travis sont très bien ensemble et leurs proches espèrent qu’ils se remettront officiellement ensemble, mais Kylie et Travis font leur truc et essaient de garder leur statut de relation actuel discret et pour eux-mêmes en ce moment. ”

Pendant ce temps, la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a récemment rejeté les rumeurs d’amour entre elle et Travis, car elle a déclaré qu’elle n’était actuellement que “les meilleures amies” du rappeur.

Elle a expliqué: “Nous avons une excellente relation. Nous sommes comme les meilleurs amis.

“Nous aimons tous les deux Stormi et voulons ce qu’il y a de mieux pour elle. Nous restons connectés et coordonnés.

“Je pense à [my parents] dans des situations avec Stormi, ce qu’ils feraient. Ils ont été très actifs avec moi, et je veux la même chose pour Stormi. ”

Mais lorsque le couple s’est séparé, des sources ont affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une “rupture totale”, car le couple serait connu pour avoir fait de brèves pauses tout au long de leur relation.

Une source a déclaré à l’époque: “Kylie et Travis ont été à plusieurs reprises tout au long de leur relation. Kylie aime toujours Travis et cela n’est pas considéré comme une rupture totale pour l’un ou l’autre.”

