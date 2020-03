Kylie Jenner fait un don de 1 million de dollars aux efforts de secours contre les coronavirus

2020-03-25 20:00:05

Kylie Jenner a fait un don de 1 million de dollars aux efforts de secours contre les coronavirus, car le médecin et le Dr OB-GYN Thaïs Aliabadi confirment que l’argent sera utilisé pour fournir aux médecins et infirmières du matériel de protection.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a fait un don important pour aider les hôpitaux à payer des équipements de protection qui permettront aux médecins et aux infirmières de traiter correctement les patients infectés par la maladie respiratoire – également connue sous le nom de COVID-19 – sans se mettre à risque d’attraper le virus.

Mercredi, un médecin et OB-GYN Dr. Thaïs Aliabadi a confirmé la nouvelle dans un post Instagram: “Je suis sans voix, mes yeux sont remplis de larmes de joie et mon cœur est submergé de gratitude. J’ai fait un vœu à la Univers pour rassembler des masques de protection pour nos courageux travailleurs de la santé et aujourd’hui mon rêve est devenu réalité.

“Un de mes patients, un bel Ange vivant vient de faire un don de 1 000 000 $ pour nous aider à acheter des centaines de milliers de masques, écrans faciaux et autres équipements de protection que nous aurons livrés directement à nos premiers intervenants, car trop de masques dans les hôpitaux disparaissent avant faire leur chemin sur le visage de nos héros de première ligne. Je ne me suis jamais senti plus heureux d’être médecin, car aider nos courageux travailleurs des urgences et des soins intensifs est tout aussi gratifiant que d’aider mes propres patients.

“Du fond du cœur, MERCI @kyliejenner. Vous êtes mon héros. Ce don généreux contribuera à sauver de nombreuses vies précieuses. Notre monde est un meilleur endroit avec vous en moi. Je vous aime tellement. Merci X mille …. (sic) ”

Kylie, 22 ans, a ensuite confirmé la nouvelle elle-même lorsqu’elle a vu le message et a répondu en remerciant Thaïs pour le travail qu’elle faisait dans la lutte contre le virus.

Elle a écrit dans les commentaires: “Je t’aime! Et merci pour tout l’amour et le soin que tu mets dans tout ce que tu fais! Tu es un ange sur Terre. (Sic)”

L’acte de bienfaisance vient après que le père de Kylie, Caitlyn Jenner – qui était autrefois connu sous le nom de Bruce Jenner – a déclaré que la fondatrice de Kylie Cosmetics “adore” être à la maison au milieu de la pandémie de coronavirus, car cela signifie qu’elle peut adorer sa fille Stormi, âgée de deux ans.

Caitlyn a déclaré: “Je pense que Kylie est heureuse parce qu’elle est à la maison et passe beaucoup de temps avec Stormi et elle adore ça.”

