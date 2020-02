Kylie Jenner finance-t-elle la bataille pour la garde de Rob Kardashian?

Rob Kardashian est resté la plupart du temps sous le radar au cours des dernières années, à une exception flagrante: sa bataille acharnée contre Blac Chyna, la mère de sa petite fille Dream.

Kardashian et Chyna ont eu une relation notoirement turbulente et même si les deux se sont séparés depuis longtemps, ils continuent de trouver des moyens de se retrouver tout de suite devant le tribunal. De plus, toute la famille Kardashian aurait du boeuf avec Chyna.

Un récent rapport prétend que non seulement la famille est toujours anti-Chyna mais que la petite sœur de Kardashian, Kylie Jenner, l’aide financièrement dans sa bataille avec son ex.

Kylie Jenner | Frazer Harrison / .

Quand Rob Kardashian et Blac Chyna ont-ils officiellement rompu?

Rob Kardashian et Blac Chyna ont commencé à se fréquenter pour la première fois en 2016. Alors que la rumeur disait que leur romance provoquait un drame familial (considérant que Blac Chyna était un ami de longue date de la famille et une confidente proche de Kim Kardashian), ils se sont fiancés assez rapidement et ont accueilli leur fille, Dream, dans fin 2016.

Le couple a même joué dans leur propre émission de téléréalité de courte durée, menant à la naissance de leur fille.

Malheureusement, toute leur relation était chargée de drames. Kardashian et Chyna se sont souvent battus sur les réseaux sociaux et au début de 2017, ils ont annoncé qu’ils avaient mis fin à leur engagement. La fin de l’engagement ne signifiait cependant pas la fin du drame – l’ancien couple a continué de se confronter sur Instagram et a finalement commencé une bataille amère pour la garde de bébé Dream.

Le 8 janvier, il y a eu une autre bombe dans l’affaire en cours, avec Kardashian déposant pour la garde à vue principale de Dream, affirmant que son ex était «hors de contrôle».

La famille Kardashian ne s’entend pas avec Blac Chyna

Cela n’a probablement pas aidé les choses selon lesquelles la famille Kardashian aurait depuis longtemps des problèmes avec Blac Chyna. Même lorsque Rob Kardashian et Blac Chyna étaient toujours romantiquement impliqués, les sœurs Kardashian ont tenu à empêcher légalement Chyna d’utiliser le nom «Kardashian» pour aucun de ses efforts promotionnels.

Le drame a probablement commencé lorsque Chyna et Kardashian ont commencé à sortir ensemble. Après tout, Chyna est la mère de l’enfant de Tyga, le roi Le Caire. Tyga était, depuis des années, dans une relation amoureuse avec Kylie Jenner.

Par conséquent, c’était complètement bizarre lorsque Rob Kardashian et Blac Chyna ont révélé qu’ils étaient un élément, et sans aucun doute provoqué de graves bouleversements familiaux, en particulier pour Kylie Jenner. Dans les années qui ont suivi la séparation de Kardashian et Chyna, les problèmes n’ont fait que s’aggraver, bien que la famille essaie de donner un bon visage au public pour le petit Dream Kardashian.

Kylie Jenner aide-t-elle à financer la bataille pour la garde de Rob Kardashian?

Un récent rapport de PageSix affirme que le différend juridique en cours entre Rob Kardashian et Blac Chyna videra ses fonds. Plutôt que d’intensifier ses efforts en termes d’entreprises commerciales, le rapport indique que Kardashian a commencé à emprunter de l’argent à sa sœur cadette milliardaire, Kylie Jenner.

En outre, le rapport indique que Jenner et le reste de la famille sont plus qu’heureux de prêter à Kardashian autant d’argent qu’il en a besoin pour ses procédures judiciaires, car ils sont tous unis pour: «l’aider à obtenir la garde complète de Dream, ne serait-ce que de s’en tenir à Blac Chyna, qu’ils détestent tous avec passion. »

Il semble probable que ce drame ne se terminera pas de sitôt, d’autant plus que Kardashian et Chyna semblent déterminés à faire durer leur bataille judiciaire aussi longtemps que possible. Espérons que les deux puissent résoudre leurs différends avant que leur jeune fille ne devienne assez âgée pour être vraiment consciente des problèmes entre ses parents.