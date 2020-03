Kylie Jenner passe chaque jour à regarder des films avec Stormi pendant la quarantaine

Les célébrités ressentent certainement les effets de rester constamment à la maison. Tout comme le reste d’entre nous, ils sont normalement en déplacement, que ce soit pour le travail, les loisirs ou une apparition programmée. Et Kylie Jenner est coincée à la maison (dans son manoir de 12 millions de dollars, donc ce n’est probablement pas si mal), mais elle en tire le meilleur parti en passant beaucoup de temps avec sa fille.

Kylie Jenner et Travis Scott avec leur fille, Stormi | Tommaso Boddi / . pour Netflix

Kylie Jenner aime passer du temps de qualité avec Stormi

Depuis, Jenner et Stormi sont épais comme des voleurs

Stormi est né en 2018. Jenner et le rappeur Travis Scott ont appris qu’ils étaient

avoir un bébé après seulement deux mois de rencontres, mais depuis que Stormi a été amené

dans ce monde, elle a été la lumière de leur vie.

Jenner aime passer autant de temps avec Stormi que possible, mais avec une entreprise de maquillage d’un milliard de dollars, elle n’a pas toujours une tonne de temps libre. Cependant, elle publie souvent des photos et des vidéos en passant du temps de qualité avec sa fille et a récemment pris Stormi avec elle pendant ses vacances avec des amis.

Elle se divertit pendant la quarantaine nationale

De nos jours, à peu près tout le monde dans le pays est coincé chez lui pendant que le monde attend que la pandémie de coronavirus passe. Les infirmières, les médecins, les chauffeurs-livreurs et les premiers intervenants sont en première ligne, faisant de leur mieux pour garder les gens en bonne santé et maintenir l’économie à flot avec tous les achats en ligne (et les livraisons). Cela signifie que c’est notre devoir civique de les aider et de rester à la maison – et Jenner a fait exactement cela.

La fondatrice de Kylie Cosmetics a publié des photos de certains plats savoureux (comme son toast à l’avocat avec du miel) et sa magnifique arrière-cour pendant cette période de verrouillage suggérée. Elle a également demandé aux fans des suggestions de films. Et nous sommes ravis de voir qu’elle suit les règles – mais nous sommes également ravis de savoir que cela lui a donné beaucoup de temps de qualité avec Stormi.

Jenner a dit qu’elle regardait des films avec Stormi pour passer le temps

Jenner a récemment publié une photo sur son histoire Instagram d’elle

et Stormi assis sur le canapé. «Films toute la journée avec Storm et Donald [Duck]

c’est juste ma vie en ce moment », a écrit Jenner. La photo montre les jambes de Stormi et un

bourré Donald Duck traîner dans la salle familiale de Jenner.

Jenner a également clairement parcouru son rôle de caméra; elle a posté une photo de retour d’elle et de sa sœur aînée Kendall Jenner, que les fans ont adoré voir.

Kylie Jenner a regardé des films avec Stormi pendant la période de quarantaine. | Kylie Jenner via Instagram

De plus en plus de célébrités sont testées positives pour COVID-19

De nos jours, le coronavirus devient de plus en plus grave

à travers le pays et le monde. Tom Hanks et Rita Wilson ont été les premiers

deux célébrités bien connues pour tester positif pour la maladie. Depuis lors, d’autres

des célébrités ont annoncé qu’elles étaient positives, y compris la star de Bachelor Colton Underwood

et l’acteur Idris Elba, ainsi que plusieurs athlètes et politiciens professionnels.

La chose la plus importante à faire en ce moment est de rester à la maison, et Jenner a parlé à ses abonnés sur Instagram pour les encourager à faire de même. Il est utile de voir que la plupart des célébrités ne pensent pas qu’elles sont au-dessus des règles pour rester à la maison.