Kylie Jenner rend hommage à bébé Stormi pour son 2e anniversaire

Bon anniversaire Stormi!

Samedi matin, Kylie Jenner dédié un doux message à sa fille pour son 2e anniversaire.

Partageant une série de photos et de vidéos de Stormi, Kylie a écrit: “Et juste comme ça, elle a deux ans de joyeux anniversaire à mon Stormi. 1er février 16h43 au moment où ma vie a changé pour toujours. Nous étions faits l’un pour l’autre stormiloo 💕”

La grand-mère de Stormi,Kris Jenner, a également partagé un message en l’honneur de la journée spéciale du petit tot.

“Joyeux deuxième anniversaire à ma belle et précieuse Stormi! Tu es une lumière si brillante et si pleine de joie et de chanson”, a-t-elle légendé une série de photos de Stormi. “Votre sourire et votre énergie illuminent une pièce.”

“Je chéris chaque instant que nous passons ensemble, quelle bénédiction tu es !!” Continua Kris. “Vous êtes une si grande partie de mon cœur et je vous aime sur la lune et le dos !!!!! Xoxo Lovey ❤️ #HappyBirthdayStormi”

Le deuxième anniversaire de Stormi a également marqué le lancement du Collection Stormyl de Kylie Cosmetics, qui propose de nombreux produits de maquillage violet et rose. Tous les articles comprennent un emballage coloré avec le nom et les papillons de Stormi.

Un thème similaire était présent à la deuxième fête d’anniversaire du jardin de papillons de Stormi, qui a eu lieu le week-end dernier. L’affaire exagérée comportait des milliers d’accents de papillons, de superbes compositions florales et une fosse à billes de couleur lavande pour les enfants. L’ex-petit ami de Kylie et le père de Stormi, Travis Scott, était également présent.

Kylie a partagé une série de photos de la fête, y compris une jolie photo d’elle tenant Stormi. Le petit tot était, bien sûr, habillé pour le thème, et portait une robe en tulle rose pâle recouverte de papillons.

“Chaque jour est une bénédiction pour vous”, “la star de” KUWTK “a Publier. “Merci mon Dieu pour ces moments. C’était magnifique de célébrer le lancement de 2.1.20 storm par stormi x @kyliecosmetics”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

Instagram

Travis Scott et Kylie Jenner Troll Stormi avec la meilleure surprise de tous les temps