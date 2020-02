Kylie Jenner révèle comment elle a trouvé la boucle d’oreille en diamant de 75 000 $ de Kim Kardashian West au fond de l’océan

Garder le contact avec les Kardashian nous a donné des moments emblématiques au fil des ans, mais rien ne pourra jamais surpasser le temps où Kim Kardashian West a perdu l’une de ses boucles d’oreilles en diamant pendant ses vacances à Bora Bora.

Bien que ce soit un moment déchirant pour Kardashian, beaucoup d’entre nous ont eu un coup de pied en voyant la star de la réalité pleurer hystériquement sur son étalon et sa sœur de 75000 $, Kourtney Kardashian, la claquant pour cela.

Kylie Jenner et Kim Kardashian West | Taylor Jewell / . pour Vogue

Avec tous les pleurs et les applaudissements, il nous a fallu un certain temps pour réaliser que Kylie Jenner avait effectivement trouvé la boucle d’oreille, sauvant la journée avec son acte héroïque.

Jenner a expliqué précédemment comment elle avait trouvé la boucle d’oreille dans l’eau

Même si vous n’êtes pas un fan inconditionnel de Kardashian, vous vous souvenez probablement du moment ICONIC Kardashian West a perdu sa boucle d’oreille en diamant dans l’océan.

Voici un petit rappel au cas où vous en auriez besoin.

En 2011, la magnat de KKW, son mari de l’époque, Kris Humphries, et le reste du clan KarJenner se sont rendus à Bora Bora pour leurs vacances annuelles en famille.

Bien que le voyage ait commencé sans heurts, il a rapidement pris un tour lorsque Humphries a jeté en plaisantant Kardashian dans l’océan, lui faisant perdre sa boucle d’oreille en diamant de 75 000 $.

Alors que Humphries et Jenner cherchent la boucle d’oreille, Kardashian crie hystériquement à Kris Jenner, qui la rassure que tout va bien se passer.

Alors que Kardashian et Jenner retournent dans la région où ils croient que la boucle d’oreille se trouve, Kourtney Kardashian livre la ligne la plus emblématique jamais dite dans l’émission: “Kim, il y a des gens qui meurent.”

Alors que Kardashian continuait de pleurer sur sa boucle d’oreille, la plus jeune sœur de Jenner a continué à chercher le goujon qu’elle trouve bientôt, ce qui a finalement sauvé la journée.

Alors, comment Jenner a-t-elle pu trouver la boucle d’oreille de Kardashian dans l’océan?

Il s’avère que c’était beaucoup plus facile que vous ne le pensez.

Lors d’une interview en 2017 avec Buzzfeed (et ses chiots!), Jenner a expliqué comment elle est devenue le héros de la journée et a sauvé la boucle d’oreille en diamant de sa sœur.

«C’était assez profond, mais là [weren’t] beaucoup de vagues et Kim a, en quelque sorte, jeté une crise de colère immédiatement quand elle a découvert qu’elle l’avait perdu et je me suis dit: «Non. Ça va! », A déclaré Jenner. «Je suis allé là-bas et c’était de l’eau salée, donc ça m’a fait mal d’ouvrir les yeux, mais j’ai juste ouvert les yeux et j’ai regardé autour de moi et j’ai vu quelque chose qui brillait. Nagé tout le long là-bas – c’était, comme, 10 pieds – ramassé, et c’était le diamant brillant! Je l’ai littéralement trouvé en deux minutes. »

Trouver des diamants sous l’eau pourrait être la future carrière de Jenner

Après avoir récupéré la précieuse boucle d’oreille en diamant, Jenner a couru jusqu’à sa sœur hystérique, qui a essuyé ses larmes une fois qu’elle a vu son bijou manquant.

“Alors [Kim] était comme, “Vous savez, je n’ai pas mon soutien mais ça va. Je peux toujours obtenir ça. “Et je me disais, je vais juste regarder! Je suis donc redescendu et j’ai trouvé le support. J’ai trouvé le support de la boucle d’oreille! Elle était comme, “Tu es juste …”

Après avoir partagé son histoire Mission Impossible-esque, l’ancien BFF de Jenner, Jordyn Woods – qui était également dans la vidéo – était convaincu que le magnat du maquillage avait un brillant avenir dans la recherche de diamants sous l’eau.

“Carrière future, je vous le dis”, a lancé le modèle.

“Diamond finder!” Jenner a proposé en même temps Woods a suggéré “équipe de plongée!”

Et ils disent que les Kardashian-Jenners sont sans talent.