Kylie Jenner révèle qu’elle n’envoie pas de photos nues

Kylie Jenner et ses besties se sont mises sur la sellette lors d’une vidéo YouTube partagée vendredi, et les résultats ont été assez révélateurs.

Dans un clip filmé avant la mise en quarantaine des dames, la jeune femme de 22 ans “L’incroyable famille Kardashian” star et ses copains Stassie Karanikolaou, Victoria Villarroel et Yris Palmer ont participé à un jeu sauvage de “Who’s Most L susceptibles To” dans lequel ils ont renversé le thé sur le traitement des tricheurs, l’envoi de photos nues, des secrets personnels et plus encore.

Les règles étaient simples: ils ont chacun échangé en choisissant une question dans un bol et y ont répondu en soulevant une pagaie avec le bestie qui, selon eux, était le “plus susceptible” de faire l’acte. Et pour rendre les choses plus amusantes – ils ont ajouté quelques clichés de tequila.

Dans les deux premières questions, les dames ont toutes convenu sans ambiguïté qu’aucune d’entre elles n’épouserait quelqu’un à Las Vegas et que Kylie est le plus susceptible de se blesser en état d’ivresse. Le magnat du maquillage a même voté pour elle-même et a admis qu’elle avait trois ongles en acrylique “collés” à l’époque.

Cependant, la question n ° 3 a été tout à fait révélatrice, car Kylie a révélé qu’elle était assez protectrice contre les clichés risqués d’elle-même.

“Qui est le plus susceptible de voir leurs nus couler?” Stassie, 22 ans, a demandé au groupe et Kylie a répondu: “Je n’envoie pas de nus … donc.”

En fin de compte, Kylie et les filles ont toutes voté pour Stassie, qui a plaisanté avec Victoria, 27 ans, qui ont “pris des nus ensemble”.

Lorsqu’on leur a demandé qui, selon eux, aurait un bébé ensuite, les quatre besties ont montré les pagaies de Yris, 29 ans et de Kylie, car les deux entrepreneurs sont déjà des mamans. “Ce doit être l’un d’entre vous parce que nous n’avons pas encore fini de boire”, a plaisanté Victoria.

Les dames étaient unanimes une fois de plus lorsque la question s’est posée de savoir qui est le plus susceptible de pardonner à un partenaire qui triche.

“Aucun de nous”, a déclaré Stassie et Kylie a ajouté, “Ouais, honnêtement. F-k que! Question suivante.”

Ils étaient également tous d’accord sur qui est le “parfait” embrasseur.

“Nous sommes tous évidemment de délicieux baisers, je vous ai embrassé tous les gars!” Kylie a admis et Stassie a ajouté: “Je sais pour les faits!”

Après la fin du jeu de 25 questions, Kylie, Stassie, Yris et Victoria ont célébré avec quelques coups de feu.

Regardez le clip complet ci-dessus pour voir plus de révélations de Kylie et de ses meilleures amies, y compris celle qui était la plus susceptible de gagner un concours de twerk, qui aurait des ennuis avec tout le gang et plus encore!

