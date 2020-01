Kylie Jenner révèle son premier coup de cœur pour les célébrités: «Il était si mignon»

Kylie Jenner est issue d’une des familles les plus célèbres au monde; la fondatrice de Kylie Cosmetics pourrait probablement avoir un rendez-vous avec qui elle voulait. Mais lorsque Jenner et sa sœur, Kim Kardashian West, se sont réunies pour une vidéo YouTube pour discuter de questions sans réponse, Jenner a révélé le premier béguin pour les célébrités qu’elle ait jamais eu.

Kylie Jenner | Michael Stewart / WireImage

Kylie Jenner a grandi sous un éclairage intense

Pour suivre

les Kardashian ont commencé le tournage, Jenner n’avait que neuf ans. À

le temps, elle et sa sœur, Kendall Jenner, étaient une réflexion après coup sur le spectacle.

Pour ses premières saisons, les sœurs Jenner faisaient ce que les ados typiques

et les préadolescents le font: aller à l’école et sortir avec des amis. Cependant, il était

difficile de nier que Jenner faisait partie d’une famille aussi célèbre.

Lorsque Jenner a grandi, sa renommée est devenue plus intense. Depuis le début de KUWTK, elle est devenue une jeune femme incroyablement réussie.

Ces jours-ci, elle pourrait probablement sortir avec n’importe qui

Jenner a beaucoup changé depuis la première émission de téléréalité de sa famille en 2007. En 2015, Jenner a lancé ses kits de lèvres Kylie, qui se sont vendus instantanément et ont ouvert la voie à une énorme marque de cosmétiques. La société a été officiellement nommée Kylie Cosmetics en 2016, et depuis lors, elle est devenue une marque évaluée à plus de 1,2 milliard de dollars.

Jenner a également beaucoup changé son apparence. Elle a commencé à utiliser du mastic dans ses lèvres et son visage, et certains suggèrent que son arrière-train est également rempli. Elle publie souvent des photos osées sur Instagram et aime montrer sa richesse. Mais elle a aussi prouvé qu’elle était une femme d’affaires intelligente. Ces jours-ci, n’importe qui aurait de la chance d’avoir un rendez-vous avec le magnat de la beauté.

Jenner a révélé que Taylor Lautner était son premier coup de cœur pour les célébrités

Jenner et sa sœur aînée, Kim Kardashian West, ont récemment

assis pour parler de maquillage et répondre aux questions de certains fans. Jenner faisait

Le maquillage de Kardashian West (elle a révélé qu’elle

serait une maquilleuse si elle n’était jamais devenue célèbre), et les deux ont parlé

sur des choses que les fans n’ont jamais connues auparavant.

Un fan a demandé qui était le premier béguin de célébrité de chaque sœur. Kardashian West a révélé qu’elle avait un énorme béguin pour l’acteur Johnny Depp lorsqu’elle était plus jeune. Et Jenner est également tombé amoureux d’un acteur à un jeune âge: Taylor Lautner. Jenner a révélé que la star de “Twilight” était son premier coup de cœur pour les célébrités. «Il était tellement mignon», a-t-elle dit.

Les fans veulent toujours que Jenner revienne avec son ex, Travis Scott

Jenner s’est récemment séparée de son petit ami de deux ans et demi

années, Travis Scott. Les deux ont commencé à remonter à avril 2017, peu de temps

après avoir appelé, elle quitte avec le rappeur Tyga. Environ deux mois après avoir commencé

datant, Jenner et Scott ont appris qu’ils attendaient leur premier enfant.

Ils ont accueilli Stormi Webster en février 2018 et ont continué à ce jour pour plus

d’un an et demi.

En octobre 2019, le couple a annoncé leur séparation, bien qu’ils continuent de bien co-parenter Stormi. Les deux ont passé des vacances avec leur fille, et même si cela fait quelques mois depuis la rupture, les fans espèrent toujours qu’ils se remettront ensemble.