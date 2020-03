Kylie Jenner révèle une maladie qui l’a provoquée à Miss Balmain Show

Kylie Jenner aborde son absence au défilé Balmain du printemps 2020 à Paris Fashion Week.

Mercredi, le “L’incroyable famille Kardashian” star, 22 ans, a révélé qu’elle devait annuler sa comparution prévue après avoir été hospitalisée pour “horrible infection streptococcique et staphylococcique”.

Après un compte de fan Instagram, @kyliesn Snapchat, a partagé les descriptions des deux premiers épisodes de la saison 18 de “KUWTK,” Kylie a parlé de sa maladie, la qualifiant de “la plus malade” qu’elle “ait jamais été”.

“pour ceux qui se demandent que je n’ai jamais eu de symptômes pseudo-grippaux!” le magnat du maquillage a écrit dans la section des commentaires. “J’ai eu une horrible infection streptococcique et staphylococcique dans la gorge (saignement de la bouche et tout), c’était la plus malade que j’aie jamais été.”

En septembre, quelques jours seulement après était visiblement absent du Emmy Awards 2019, Kylie a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle ne pourrait pas assister au spectacle Balmain à Paris, affirmant qu’elle était “vraiment malade et incapable de voyager”. Le défilé a dévoilé la collection de maquillage Kylie Cosmetics x Balmain, une collaboration avec le directeur créatif de la maison de luxe, Olivier Rousteig. Kylie devait également être directrice artistique du maquillage.

Dans un déclaration, qu’elle partageait à l’époque sur Twitter et Instagram, Kylie a écrit: “Comme vous le savez, je me préparais à me rendre à Paris pour le défilé Balmain à la Fashion Week de Paris pour le lancement de ma collaboration maquillage avec Olivier [Rousteing]. Malheureusement, je suis vraiment malade et incapable de voyager. J’ai le cœur brisé de manquer ce spectacle, mais je sais que mon incroyable équipe et mes amis qui sont en ville pour l’événement, m’aideront à être là en esprit. “

“Créer cette collection avec Olivier a été un rêve”, poursuit-elle. “Bien sûr, cette collection n’est pas seulement pour le défilé … J’ai créé cela pour que vous puissiez en avoir une pièce unique dans une vie. Je suis tellement fier de cette collection et d’Olivier, de notre amitié, de notre vision et la créativité se manifeste vraiment dans les produits que nous avons créés pour vous les gars. Assurez-vous que vous regardez l’émission avec moi vendredi. Ça va être un événement épique, et je ne peux pas attendre. Je vous aime Olivier, félicitations, et je ‘ je vous envoie tout mon amour !!! “

De retour en septembre, TMZ rapporte que Kylie a été admise dans un hôpital de Los Angeles après avoir été malade pendant plusieurs jours avec une maladie “intense”.

La peur est documentée dans la première de la saison 18 de “Keeping Up with the Kardashians”, qui est diffusée jeudi à 20 heures. ET sur E!

