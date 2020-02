Kylie Jenner s’apprête à étendre son empire commercial?

2020-02-21 11:30:04

La star de la télé-réalité Kylie Jenner aurait cherché à étendre son empire de beauté.

La magnat du maquillage, âgée de 22 ans – dont la valeur est estimée à environ 1 milliard de dollars – est apparemment désireuse d’étendre son entreprise dans le domaine des soins du corps, après avoir récemment déposé des marques de commerce pour des produits sur le thème des soins du corps.

TMZ rapporte que Kylie a déposé une marque de commerce “Kylie Body” et “Kylie Body par Kylie Jenner”, avant de lancer de nouveaux produits capillaires et de beauté, ainsi que des crèmes et des parfums.

Kylie – qui a une fille de deux ans appelée Stormi avec la star du rap Travis Scott – a lancé sa société de cosmétiques en 2015 et elle l’a vu par la suite devenir une entreprise d’une valeur estimée à 900 millions de dollars.

Mais la beauté brune est maintenant apparemment désireuse d’élargir son entreprise et pourrait être prête à lancer de nouveaux produits de soins corporels dans un proche avenir.

En revanche, les efforts de Kylie pour marquer le nom de sa fille auraient été contrecarrés par une entreprise de vêtements.

La star de la télé-réalité a demandé à obtenir une série de marques liées à Stormi, y compris Stormi World – mais ses efforts ont été confrontés à une vive opposition d’une entreprise de vêtements basée à la Nouvelle-Orléans.

Business Moves Consulting – qui a déposé la marque Stormi Couture peu après la naissance de la fille de Kylie il y a deux ans – a déposé une opposition à la demande du magnat du maquillage, affirmant que cette décision pourrait confondre leurs clients actuels.

La société de vêtements affirme également que Kylie n’a “aucune intention de bonne foi d’utiliser la marque dans le commerce pour des produits ou services identifiés”.

L’année dernière, pendant ce temps, Kylie a déposé une marque de commerce pour l’expression «lever et briller», qui est devenue célèbre lorsque des images de la star de «Keeping Up with the Kardashians» chantant à sa fille bien-aimée sont devenues virales.

