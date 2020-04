Kylie Jenner s’appuyant sur son ex-petit ami Travis Scott pendant la pandémie de coronavirus

2020-04-14 02:30:06

Kylie Jenner s’est appuyée sur son ex-petit ami Travis Scott au milieu de la pandémie de coronavirus, car elle ne peut pas voir ses frères et sœurs en personne.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ et le rappeur de 27 ans – qui ont ensemble leur fille Stormi, âgée de deux ans – se sont séparés l’année dernière, mais ont passé plus de temps ensemble ces derniers mois, avec plusieurs rumeurs tourbillonnant autour d’un réconciliation possible.

Et maintenant, des sources ont affirmé que Kylie comptait sur Travis pour garder son entreprise au milieu de la crise sanitaire mondiale, car elle ne peut pas voir ses frères et sœurs en personne en raison des nouvelles réglementations en matière de distanciation sociale.

Un initié a déclaré: “Kylie manque vraiment à ses sœurs, à ses nièces et à ses neveux, mais ça fait du bien d’avoir Travis tellement. Il a été chez Kylie et ils ont fait beaucoup de choses familiales.”

La source affirme également que l’ancien couple est “dans le pétrin” en matière de coparentalité et “aime leur petite vie de famille ensemble”.

Ils ont ajouté à E! News: “Les choses vont bien entre Kylie et Travis. Ils sont coparentaux et dans un groove. Ils aiment être une famille ensemble et regarder Stormi qui les étonne constamment et les fait rire. Ils aiment leur petite vie de famille ensemble.”

Pendant ce temps, la star de télé-réalité de 22 ans – qui a récemment été nommée le plus jeune milliardaire autodidacte de Forbes pour la deuxième année consécutive – a déclaré qu’elle souhaitait agrandir sa famille à l’avenir, car elle aimerait avoir “sept”. des gamins.

Elle a dit: “Je veux sept enfants sur la ligne, mais pas pour le moment. La grossesse n’est tout simplement pas une blague, c’est une chose sérieuse et c’est difficile, je ne suis pas encore prête pour ça.”

Kylie avait auparavant avoué que sa vie avait “changé pour toujours” lorsqu’elle avait accueilli Stormi dans le monde.

Marquant le deuxième anniversaire du petit plus tôt cette année, elle a écrit: “Et juste comme ça, elle a deux ans … joyeux anniversaire à mon Stormi. 1er février 16h43, le moment où ma vie a changé pour toujours. Nous étions faits l’un pour l’autre stormiloo (sic ) “

