Kylie Jenner s’est fait enlever les dents de sagesse

Kylie Jenner est actuellement allongée dans son lit car ses dents de sagesse lui ont été enlevées.

La star de “ Keeping Up With the Kardashians ” a consulté son compte Instagram lundi (17.02.20) pour montrer sa situation actuelle, alors qu’elle était allongée dans son lit en regardant la télévision après avoir extrait les troisièmes molaires – situées à l’arrière de la bouche.

Prenant ses histoires, la beauté de 22 ans a pris une photo de sa télévision murale et a écrit: “Salut, j’ai enlevé mes dents de sagesse. Cela craint. (Sic)”

L’ablation des dents de sagesse est une procédure très courante et la récupération prend généralement entre trois et cinq jours car il peut y avoir une raideur de la mâchoire, du sang et un gonflement.

Alors que Kylie est couchée dans son lit, sa fille Stormi, âgée de deux ans, qu’elle a avec son ex-partenaire Travis Scott, tout en passant sans doute du temps avec ses célèbres cousins.

Kylie s’est récemment fâchée lorsque Stormi s’est adressée à elle par son prénom.

Prenant ses histoires Instagram plus tôt ce mois-ci, la magnat du maquillage a mis en ligne une vidéo de Stormi encerclant ses jambes en disant: “Salut Kylie!”

Kylie a répondu: “Ce n’est pas mon nom, maman de mon nom!”

Stormi a dit à plusieurs reprises: “Salut Kylie”, comme la beauté brune a répondu: “Non!”

Cependant, le jeune s’est par la suite racheté en se blottissant contre Kylie devant la caméra et en riant quand elle a dit de sa jolie voix: “Maman?”

Pendant ce temps, la star de la télé-réalité a récemment révélé que Stormi était allergique aux noix.

Elle a expliqué: “C’est un ménage sans arachides. Toutes les noix en fait, pas seulement les arachides. Parce que Stormi est allergique.”

Mais même si Stormi ne peut pas avoir de noix, elle aime manger des bagels.

Elle a dit: “Oh, elle aime les bagels. Je me demande toujours de quoi rêve cette petite fille? Nous dormions [the other night]et elle s’est réveillée de son sommeil et a dit: «Bagel». Elle dormait profondément, rêvant de bagels. “

