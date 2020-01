Kylie Jenner s’ouvre sur la naissance de Stormi

2020-01-28 11:30:06

Kylie Jenner a parlé de la naissance de Stormi pour la première fois, alors qu’elle s’apprête à marquer le deuxième anniversaire de l’enfant,

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a parlé de l’arrivée de sa fille Stormi, 23 mois – qu’elle partage avec l’ancien Travis Scott – avant les célébrations du deuxième anniversaire de la petite fille.

Prenant ses histoires Instagram avant l’anniversaire de Stormi le 1er février, elle a dit: “En fait, je me suis induite. Je pensais que j’allais l’avoir le deuxième, 2-2-18, et elle est venue tôt. Ils m’ont cassé l’eau et j’ai l’a eu 45 minutes plus tard … c’était fou et, ouais, j’adorerais partager avec vous les gars. Joyeux anniversaire à mon bébé. Je n’arrive pas à croire qu’elle est sur le point d’avoir deux ans. ”

Pendant ce temps, Kylie avait précédemment révélé qu’elle aimerait avoir quatre enfants.

La star de la télé-réalité de 22 ans a déclaré: “Je me vois pour sûr d’avoir quatre enfants, je ne sais pas quand. Je n’ai pas de calendrier pour cela. Je ne sais pas si je vais avoir quatre enfants demain ou quatre enfants en sept ans. ”

Kim, 39 ans, l’a rassurée sur le fait qu’il est possible d’avoir quatre enfants et d’avoir une carrière réussie, mais la clé pour cela est “d’être vraiment organisée”.

La beauté brune a expliqué: “Soyez vraiment organisés. Je pense que c’est la clé pour réussir. C’est difficile, c’est beaucoup de travail mais vous pouvez totalement le faire.”

Kylie aime à quel point leurs enfants sont différents car Stormi déteste se faire prendre en photo, mais Chicago est obsédée par la pose devant la caméra.

Kylie a déclaré: “Ce que j’aime le plus à Chicago, ce qui est vraiment drôle, c’est qu’elle aime prendre des photos. Et Stormi ne le fait pas. Stormi est comme:” Pas de maman, pas de photos. ” Mais Chicago me demandera. Elle dira: “Image, image?” Et elle posera avec Psaume et je me dis: ‘Tu veux que je te prenne en photo?’ Tu es la chose la plus mignonne jamais. “

