Kylie Jenner Twerks, recrée le moment classique de KUWTK avec Stassie Karanikolaou

Elle a récemment révélé qu’elle était en fait assez bonne dans ce domaine, et maintenant Kylie Jenner met son argent là où se trouve sa bouche. Pas exactement son argent … ni sa bouche. Mais elle sait vraiment comment le twerk!

le “L’incroyable famille Kardashian” vedettes sur BFF Stassie Karanikolaou les plus récents TikToks, celui qui voit les stars de la réalité unir leurs forces pour relever le défi “Savage” Tiger King. Et par prise en charge, nous voulons dire que Kylie fait son propre truc, ce qui impliquait rapidement de glisser devant la caméra pour la faire tourner.

La touche inspirée du “Tiger King” sur “Savage” de Megan Thee Stallion a fourni la toile de fond alors que Kylie la laissait retomber, pour ainsi dire.

“Je ne peux pas me convaincre que cela ne s’est pas produit”, a déclaré Stassi sous-titré la vidéo, qui a rapidement enregistré plus de 5 millions de vues lundi soir. C’est une chose pour Kylie de vanter qu’elle a cette compétence particulière, mais la célèbre star bien roulée ne l’a jamais vraiment prouvé jusqu’à présent.

@stassiebaby ne peut pas me convaincre que cela ne s’est pas produit .. @kyliejenner ## fyp ♬ son original – stassiebaby

“Honnêtement, les gens ne savent pas ça pour moi, mais ça bouge!” Kylie a déclaré à propos de son célèbre derriere lorsqu’on lui a demandé qui gagnerait un concours de twerk dans une récente interview sur YouTube avec des amis Stassi, Victoria Villarroel et Yris Palmer posté sur Youtube le mois dernier.

Kylie a rejoint Stassie pour un autre défi TikTok où elle a prouvé qu’elle ne connaissait vraiment pas vraiment ces mouvements de danse. Elle doit être trop occupée à diriger son empire cosmétique d’un milliard de dollars pour suivre les tendances des médias sociaux comme la danse “Vibez” de DaBaby.

Sérieusement, Kylie était tout un bordel essayant en vain de comprendre ce que Stassie faisait dans cette deuxième vidéo avant de finalement abandonner et de recommencer à la laisser tomber. Hé, ça ne fait jamais de mal d’avoir un mouvement de signature.

@stassiebaby elle est vraiment juste entrée ici sans connaître la danse lol @kyliejenner ## fyp ♬ VIBEZ – DaBaby

Bien qu’il ne soit pas exactement clair quand les deux meilleurs amis traînaient pour créer tout ce contenu – certains suggérant qu’ils bafouaient les ordres de rester à la maison de Los Angeles pour une date de jeu – “Keeping Up with the Kardashians” les fans ne semblaient pas s’en soucier car ils ont eu un énorme rire de la paire en recréant l’un des moments les plus hilarants de la série.

Tout a baissé en 2017 lorsque Kendall Jenner essayait d’être drôle ou mignon ou quelque chose avec la maman Kris, et ce dernier ne comprenait tout simplement pas. Après que Kris a dit à Kendall “ce sont des jeans mignons”, Kendall a répliqué avec “Vous êtes des jeans mignons.”

C’est une réponse smartass assez standard, une formule utilisée avec succès depuis de nombreuses années, et pourtant Kris semblait totalement inconscient. Et dans ce clip parodique, c’était Stassie qui était Kris désemparé tandis que Kylie entra dans les chaussures de sa grande sœur … ou un jean.

De toute évidence, les deux sont fans de l’émission s’ils ont pu tirer de cet échange si parfaitement. Et qui connaissait les moments “KUWTK” classiques était tellement mûr pour la parodie. On n’est toujours pas au dessus des Jonas Brothers parodie spot-on du moment de la bourse en janvier.

Vous pouvez voir cette dernière parodie de Kardashian – avec un “Kardashian” réel – dans le clip suivant:

