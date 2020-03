Kylie Jenner va créer des désinfectants pour les mains pour les hôpitaux de LA

2020-04-01 01:30:05

La marque de soins de la peau de Kylie Jenner, Kylie Skin, commencera à produire des gels pour les mains pour les hôpitaux afin de lutter contre les coronavirus.

La marque de soins de la peau de Kylie Jenner va commencer à produire des désinfectants pour les mains pour les hôpitaux de Californie afin de lutter contre la pandémie de coronavirus.

La star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ et sa mère Kris Jenner distribueront les gels antibactériens – qui sont actuellement en pénurie en raison de la crise sanitaire mondiale – via le conglomérat de beauté et investisseur de Kylie Skin, Coty.

Le désinfectant pour les mains comprendra également un message spécial pour les destinataires, qui se lira comme suit: “Dédié aux premiers intervenants qui travaillent pour soutenir nos communautés.”

Un représentant de Kylie Skin a confirmé que le désinfectant pour les mains sera fabriqué par les usines de Coty et n’affectera pas la production des produits Kylie Skin, selon la rubrique Page Six du journal New York Post.

La star de la télé-réalité de 22 ans – qui pratique actuellement la distanciation sociale dans le but de ralentir la propagation de COVID-19 – fait tout ce qu’elle peut pour aider les personnes touchées par le virus et a récemment donné 1 million de dollars pour aider à fournir des vêtements de protection aux professionnels de la santé qui combattent le coronavirus en première ligne.

Médecin et OB-GYN, le Dr Thaïs Aliabadi a confirmé la nouvelle dans un article Instagram lorsqu’elle a écrit: “Je suis sans voix, mes yeux sont remplis de larmes de joie et mon cœur est submergé de gratitude. J’ai souhaité à l’Univers de se rassembler des masques de protection pour nos courageux travailleurs de la santé et aujourd’hui mon rêve s’est réalisé.

“Un de mes patients, un bel Ange vivant vient de faire un don de 1 000 000 $ pour nous aider à acheter des centaines de milliers de masques, écrans faciaux et autres équipements de protection que nous aurons livrés directement à nos premiers intervenants, car trop de masques dans les hôpitaux disparaissent avant faire leur chemin sur les visages de nos héros de première ligne. Je ne me suis jamais senti plus heureux d’être médecin, car aider nos courageux travailleurs des urgences et des soins intensifs est tout aussi gratifiant que d’aider mes propres patients.

“Du fond du cœur, MERCI @kyliejenner. Vous êtes mon héros. Ce don généreux contribuera à sauver de nombreuses vies précieuses. Notre monde est un meilleur endroit avec vous en moi. Je vous aime tellement. Merci X mille …. (sic) ”

