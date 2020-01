Kylie Jenner veut 4 enfants

2020-01-22 01:30:05

Kylie Jenner adorerait avoir une grande famille comme sa demi-sœur Kim Kardashian West.

Kylie Jenner adorerait avoir quatre enfants.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a déjà une fille de 23 mois, Stormi, avec son ex-partenaire Travis Scott, mais aimerait suivre les traces de sa demi-sœur Kim Kardashian West, qui a North, six, Saint , quatre, Chicago, deux, et Psaume, huit mois, avec son mari Kanye West, et ont une grande famille.

S’exprimant dans sa nouvelle vidéo YouTube avec Kim, la star de la télé-réalité de 22 ans a déclaré: “Je me vois pour sûr d’avoir quatre enfants, je ne sais pas quand.”

“Je n’ai pas de calendrier pour cela. Je ne sais pas si je vais avoir quatre enfants demain ou quatre enfants dans sept ans.”

Kim, 39 ans, l’a rassurée sur le fait qu’il est possible d’avoir quatre enfants et d’avoir une carrière réussie, mais la clé pour cela est “d’être vraiment organisée”.

La beauté brune a expliqué: “Soyez vraiment organisé. Je pense que c’est la clé du succès. C’est difficile, c’est beaucoup de travail, mais vous pouvez totalement le faire.”

Kylie aime à quel point leurs enfants sont différents car Stormi déteste se faire prendre en photo, mais Chicago est obsédée par la pose devant la caméra avec son frère.

Kylie a déclaré: “Ce que j’aime le plus à Chicago, ce qui est vraiment drôle, c’est qu’elle aime prendre des photos.

“Et Stormi ne le fait pas. Stormi est comme:” Pas de maman, pas de photos. ”

“Mais Chicago me demandera. Elle dira:” Image, image? ” Et elle posera avec Psaume et je me dis: ‘Tu veux que je te prenne en photo?’ Tu es la chose la plus mignonne jamais. ”

Kim a admis que l’une des choses les plus difficiles à propos de la maternité était de nommer ses enfants.

Elle a expliqué: “North m’a pris environ une semaine pour la nommer. J’ai en fait obtenu cela de Jay Leno qui a fait ça comme une blague et je me suis dit:” Pas question, je ne nommerais jamais ma fille ainsi. ” … Et puis Pharrell (Williams) avait toutes ces significations. Elles deviennent vraiment le nom que vous leur donnez.

“Saint, nous ne pouvions penser à rien non plus, nous avons eu des livres. Kanye est venu avec Saint. Et puis Chicago m’a pris environ deux semaines. Et Psaume, tu l’as nommé.”

