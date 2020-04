Kylie Jenner veut «sept enfants»

2020-04-04 18:00:05

Kylie Jenner veut finalement “sept enfants” mais admet que la grossesse est parfois “difficile”.

Kylie Jenner veut finalement “sept enfants”.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ – qui a Stormi, deux ans, avec son ex-petit ami Travis Scott – aimerait ajouter un jour à sa progéniture, mais elle admet que la grossesse est “une chose sérieuse” et très “dure” parfois aussi.

Elle a dit: “Je veux sept enfants sur la ligne, mais pas pour le moment. La grossesse n’est tout simplement pas une blague, c’est une chose sérieuse et c’est difficile, je ne suis pas encore prête pour ça.”

Et la personnalité de la télé-réalité de 22 ans essaie désespérément de divertir sa fille, car elles sont toutes isolées au milieu du coronavirus.

S’adressant à son copain Stassie Karanikolaou dans son instagram #DoYourPart Live, elle a ajouté: “Je lui ai acheté tous les jouets d’extérieur que vous pourriez imaginer. Elle a des maisons gonflables, des jouets aquatiques. Il est dans la piscine tous les jours. Elle est dehors tous les jours , juste vivre sa meilleure vie – j’essaie de la divertir. Elle n’a aucune idée de ce qui se passe, c’est incroyable. ”

Pendant ce temps, Kylie avait auparavant avoué que sa vie avait “changé pour toujours” lorsqu’elle avait accueilli Stormi dans le monde.

Marquant le deuxième anniversaire du petit plus tôt cette année, elle a écrit: “Et juste comme ça, elle a deux ans … joyeux anniversaire à mon Stormi. 1er février 16h43, le moment où ma vie a changé pour toujours. Nous étions faits l’un pour l’autre stormiloo (sic ) ”

Kylie a également récemment parlé de la naissance de Stormi pour la première fois.

Elle a dit à l’époque: “En fait, je me suis induite. Je pensais que j’allais l’avoir le deuxième, 2-2-18, et elle est venue tôt. Ils m’ont cassé l’eau et je l’ai eu 45 minutes plus tard … C’était fou et, ouais, j’aimerais partager avec vous les gars. Joyeux anniversaire à mon bébé. Je ne peux pas croire qu’elle est sur le point d’avoir deux ans. “

