Kylie Jenner vient de applaudir le fan et tout le monde l’aime: ‘Je sais B * tch’

Kylie Jenner ne répond presque jamais aux commentaires des fans sur son Instagram, mais de temps en temps, elle ne peut pas s’en empêcher. Le fondateur de Kylie Cosmetics a diverti ses abonnés avec des photos, des vidéos et des Tik Toks Instagram autour de sa maison. Récemment, cependant, un fan l’a appelée sur ses cheveux – et elle a applaudi.

Kylie Jenner a essayé de garder les choses plus naturelles pendant la quarantaine

Depuis que la commande de séjour à domicile a commencé en Californie,

Jenner a fait de son mieux pour rester loin du public. Elle est aussi

pris la quarantaine comme une opportunité de faire quelque chose pour elle-même: garder les choses

une

un peu plus naturel.

Jenner a abandonné ses ongles super longs et a montré son visage avec beaucoup moins de maquillage. Elle a publié des selfies et des vidéos de sa peau naturelle, et les fans ont même été choqués d’apprendre qu’elle avait tant de taches de rousseur. Bien que Jenner n’ait pas complètement abandonné les cheveux et le maquillage, elle donne au moins une petite pause à son corps.

Jenner divertit les fans via son Instagram

De nos jours, il ne se passe pas grand-chose dans le monde

coronavirus. Et les célébrités font de leur mieux pour divertir les gens à travers

les médias sociaux comme un moyen de distraire le public de toute la négativité dans le

nouvelles. Jenner a continué à publier des histoires et des photos sur Instagram, et elle est

a même montré ses compétences en cuisine et en jardinage tout en passant du temps à la maison.

Jenner a également commencé à faire des vidéos de Tik Tok, afin de divertir ses fans. Et elle a publié beaucoup de Stormi, que nous aimons toujours voir.

Elle a récemment applaudi un fan qui a insulté ses cheveux

Jenner a publié une vidéo avec Stormi sur Instagram le 27 avril, au cours de laquelle Stormi n’était pas enthousiaste à l’idée de “rentrer à la maison”. Jenner avait séjourné au manoir de Palm Springs de sa mère pendant un bon moment, et les trois se mettaient en quarantaine ensemble. Mais à part Jenner qui s’occupe d’un tout-petit, il y avait autre chose qu’un fan ne pouvait s’empêcher de remarquer: les cheveux inégaux de Jenner.

“Kylie chérie, tu as besoin d’un peu de mélange sur ces cheveux”, a écrit un fan. Le commentaire a reçu plus de 3 300 likes – ce qui était suffisant pour que Jenner intervienne et réponde. “Je sais que ça a été une longue journée”, a écrit Jenner. La réponse a reçu plus de 11 000 likes, et les fans ont adoré que Jenner applaudisse – il y avait plus de 200 réponses supplémentaires de la part des fans. Bien sûr, les deux commentaires semblaient être très amusants.

Jenner prend la quarantaine au sérieux

Les commandes de séjour à la maison pourraient ne pas convenir à tout le monde, mais Jenner n’a pas déconné. Elle est seulement allée de sa propre maison à celle de sa mère, et elle a amélioré certaines de ses compétences de vie (comme la plantation d’herbes) tout en passant d’innombrables heures sur sa propre propriété. Jenner a récemment retrouvé BFF Stassie Karanikolaou, mais sinon, elle a évité les gens en dehors de sa famille et son ex, Travis Scott.

Jenner a également conseillé à ses fans de rester à la maison; elle est

a publié des choses sur ses histoires rappelant à chacun l’importance de rester

à l’intérieur, et elle a montré les masques qu’elle porte lorsqu’elle va à l’extérieur.