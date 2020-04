Kylie Jenner vient de montrer la meilleure pièce de sa maison et les fans veulent dormir maintenant

La maison de Kylie Jenner est assez spectaculaire, mais elle vient de montrer ce qu’elle dit être la “meilleure pièce” de sa maison et cela a définitivement fait paniquer ses fans et implorer une soirée pyjama dans la chambre spéciale.

Jenner a partagé la meilleure chambre de sa maison

Pendant la mise en quarantaine du coronavirus (COVID-19) et la distanciation sociale, Jenner a été active sur Instagram et cela a donné à ses fans encore plus de regard à l’intérieur de sa magnifique maison. De son impressionnante collection de vins à son hall d’accueil magnifique, en passant par son garde-manger plein de paillettes, il a été amusant de visiter sa maison.

Les fans ont eu un aperçu de l’espace de la chambre dans l’histoire Instagram de Jenner à Pâques, où elle a montré du plaisir à la piscine avec sa fille Stormi, ainsi que sa belle cuisine.

Le 12 avril, Jenner s’est rendue sur Instagram pour donner un aperçu d’un espace que personne n’avait encore vu. “C’est la meilleure pièce de la maison”, a-t-elle noté en déplaçant l’appareil photo vers un certain nombre de lits superposés, chacun avec sa propre télévision à écran plat et de nombreux oreillers confortables. Il ressemble certainement à l’endroit pour les futures soirées nocturnes de Stormi.

Les fans ont réagi à l’incroyable chambre avec lits superposés

La tournée impromptue de Jenner a été un succès auprès de ses fans qui ne pouvaient pas obtenir assez de l’ambiance amusante de la chambre d’hôtes. Un utilisateur de Twitter a tweeté: “Kylie Jenner a une chambre dans sa maison avec des lits superposés et chaque couchette a sa propre télévision. Woowwww la vie quotidienne riche en ppl me surprend lmao.”

Un autre fan a tweeté: “Merde, la chambre avec lits superposés de Kylie Jenner est magnifique, et Stormi va en avoir [fire emoji] soirée pyjama quand elle est plus âgée. “

“Merde Kylie Jenner, qu’est-ce que c’est que cette auberge … mon lit superposé en Asie n’est pas venu avec des plasmas, comment puis-je réserver ici”, a tweeté une autre personne.

D’autres espéraient une installation similaire un jour, avec des tweets tels que: «Cette chambre avec tous les lits superposés que Kylie a sur son histoire insta… Je veux. Imaginez toutes les soirées pyjama mal avoir »et« Kylie vient de poster sur son histoire ig d’une chambre dans sa maison qui a comme 4 ensembles de lits superposés dans une chambre et comme Im jaloux je veux cette chambre. »

Un autre fan a simplement tweeté: «Kylie jenners dort dans la chambre ??? J’en ai besoin dans ma future maison. »

À l’intérieur de sa décoration intérieure

En 2019, Jenner a invité Architectural Digest dans sa maison, où elle a montré un certain nombre de pièces et expliqué une partie de l’inspiration derrière son décor.

«Kylie est la célébrité ultime, l’influenceur ultime. Pour quelqu’un de son âge d’avoir accompli tant de choses, c’est franchement étonnant », a expliqué Martyn Lawrence Bullard, la designer AD100 de Los Angeles qui a travaillé avec Jenner sur son design d’intérieur.

«J’ai dit à Martyn que je voulais une ambiance fraîche et amusante correspondant à ce que je ressentais. La couleur était essentielle. J’adore le rose et j’en voulais beaucoup! », A expliqué Jenner au magazine. «Mes placards et ma chambre glam sont très personnels pour moi, même en raison de la taille de chaque tiroir, ils correspondent donc à mes produits et vêtements spécifiques. Je passe beaucoup de temps dans ces chambres, nous avons donc dû nous assurer qu’elles étaient parfaites. »