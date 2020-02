Kylie Jenner vient de montrer une partie de sa maison – et c’est tellement beau

Kylie Jenner a vécu un

vie assez fabuleuse depuis qu’elle est devenue la plus jeune milliardaire autodidacte au monde.

le

La fondatrice de Kylie Cosmetics a grandi dans un foyer riche, elle est donc toujours

été habitué au luxe. Mais maintenant, elle est toute seule, et elle vit sans doute un

une vie encore meilleure qu’elle ne l’était quand elle était enfant.

Jenner a récemment montré son escalier et son foyer dans son immense manoir de Hidden Hills, en Californie – et c’est magnifique.

Kylie Jenner | Angela Weiss / . via .

Jenner a fait presque tout son argent grâce aux cosmétiques et aux soins de la peau

En 2015, Jenner a lancé ses kits de lèvres Kylie. Au

temps, elle s’attendait probablement à ce que la ligne soit assez réussie, mais personne ne pouvait

ont deviné la richesse et la notoriété que cela lui apporterait. Les kits de lèvres vendus

presque immédiatement, et Jenner a ensuite créé Kylie Cosmetics.

Aujourd’hui, Kylie Cosmetics vaut plus de 1,2 milliard de dollars, faisant de Jenner le plus jeune milliardaire autodidacte au monde. En 2019, Jenner a lancé Kylie Skin, qui propose divers produits de soin. Les deux lignes de Jenner lui ont donné la majorité de sa fortune, et son compte bancaire ne semble que continuer de croître.

Jenner a acheté sa maison de Hidden Hills pour 12 millions de dollars

Jenner n’avait que 19 ans lorsqu’elle l’a achetée

manoir californien actuel. La maison est située à Hidden Hills, un

quartier exclusif où Kim Kardashian West et Kris Jenner ont également

vivre.

La maison de Jenner fait 13 200 pieds carrés et comprend huit chambres et 11 salles de bain; il se trouve sur 1,4 acres de terrain. La maison présente l’architecture de Cape Cod avec un design plus classique plutôt que le style moderne de nombreuses maisons californiennes. Bien que Jenner ne laisse pas trop souvent les fans entrer chez elle, elle prend souvent des photos dans son allée, et parfois, sa maison est visible en arrière-plan.

Kylie Jenner montre rarement l’intérieur de sa maison.

Elle a récemment montré son magnifique foyer

Pour une fois, Jenner a montré aux fans une autre partie de la maison

en plus de son placard. Le 6 février, Jenner a posté une photo de son escalier

(vraisemblablement dans le foyer), et laissez les fans découvrir quelle partie de sa maison

ressemble à. Le mur menant à l’étage était orné de photos en noir et blanc

de la famille de Jenner, et il était clair à partir des escaliers que le reste de son

la maison est extrêmement bien décorée.

Jenner a ensuite montré aux fans certaines des images individuelles accrochées à son mur – une photo d’elle et de Kendall en tant qu’enfants, un portrait de famille pris il y a des années, et d’autres moments mémorables ont été retenus.

Kylie Jenner a montré aux fans son nouveau collage de photos le long de son escalier. | Kylie Jenner via Instagram

Jenner a déjà acheté et vendu plusieurs propriétés

Bien que Jenner habite à plein temps dans cette luxueuse maison de Hidden Hills, elle est en fait devenue un peu un magnat de l’immobilier. Selon Insider, il s’agit de la quatrième propriété de Jenner, et elle a profité de ses trois premiers (un à Calabasas, deux à Hidden Hills). Une fois, elle a même acheté une maison entière pour l’utiliser comme bureau et placard supplémentaires. Oui, elle est ce genre de riche.

Aujourd’hui, il semble que la maison actuelle de Jenner à Hidden Hills soit

sa seule propriété, bien qu’elle semble avoir un lien plus fort avec celui-ci

que les autres. Cela fait environ trois ans qu’elle a emménagé, et ce n’est pas

on dirait qu’elle le mettra en vente de sitôt.