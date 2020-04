2020-04-03 11:30:07

Kylie Minogue est devenue «plus passionnée» par les choses qu’elle aimait lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer.

La chanteuse de 51 ans a appris qu’elle avait un cancer du sein en 2005 et bien que la maladie ait changé “beaucoup de choses pour toujours”, à d’autres égards, sa vie n’a pas changé du tout.

Elle a réfléchi au numéro du magazine Les plus belles personnes 2020 du magazine de l’OMS: «C’est toujours une question tellement difficile à répondre avec une phrase nette, mais le cancer a changé beaucoup de choses pour toujours, et certaines choses n’ont pas changé du tout.

«Ma vision du monde était différente, ma destination, pour la plupart, était la même. Plus large, bien sûr. J’étais encore plus passionné par les gens et les choses que j’aimais, mais la vie telle que je l’avais connue était en suspens . ”

Bien que la chanteuse «Golden» ait essayé de rester «positive» tout au long de sa bataille contre le cancer, elle s’est également permis de vivre des émotions plus «difficiles».

Elle a ajouté: “J’ai essayé d’être positive, mais j’étais également réaliste avec la nécessité de laisser un peu d’espace pour tous les autres sentiments et émotions difficiles.”

Kylie a été renforcée tout au long de son épreuve grâce à l’amour et au soutien de sa famille et de ses fans à travers le monde.

Elle a déclaré: “Les gens brillaient tellement pour moi en ces jours sombres. La force que ma famille a montrée était extraordinaire. L’amour, le soutien et la gentillesse des étrangers! J’étais tellement consciente et reconnaissante de tout ce qui m’avait précédé. .

“La recherche, les épreuves, le chagrin, la perte, le progrès, l’amour et l’espoir.”

La hitmaker «Wow» a précédemment admis qu’elle trouvait «assez étrange» de parler de ses sentiments entourant le cancer.

Elle a dit: “C’est profond et c’est long et c’est impliqué et c’est difficile de vraiment dire ce que c’était dans un emballage soigné. C’est assez étrange.”

