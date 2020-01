La 1 chose à propos du prince Harry et de Meghan Markle que les Canadiens ne veulent pas

Seules les quelques personnes qui ont été complètement coupées du monde extérieur ces dernières semaines ne savent pas tout sur le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex se retirant en tant que membres de la famille royale. C’est tout ce dont tout le monde peut parler, et les fans royaux sont au bord de leur siège en attendant plus de détails sur “Megxit”.

Avant d’annoncer leur décision de se séparer de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex prévoyaient de quitter le Royaume-Uni à la recherche d’une vie plus calme. Il s’agit d’un couple extrêmement privé, et l’attention des médias qu’ils reçoivent depuis quelques années est pour le moins accablante.

Nous venons de découvrir que bien que Meghan et le prince Harry prévoient de garder Frogmore Cottage, leur somptueuse maison à Windsor, ils partageront leur temps entre le Canada et la Grande-Bretagne. Normalement, la plupart des fans royaux penseraient que quiconque serait ravi de voir Meghan et Harry vivre n’importe où près d’eux, alors quelle est la seule chose à propos du prince Harry et de Meghan Markle que les Canadiens ne veulent pas?

Passer de l’Angleterre au Canada

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

C’est une décision assez importante de déménager du Royaume-Uni au Canada, il est donc assez sûr de dire que Meghan et Harry y ont réfléchi attentivement. Selon Observer, des camionnettes en mouvement ont déjà été envoyées à Frogmore Cottage, ce qui laisse supposer que le déménagement est déjà en cours.

Maintenant qu’ils ont finalisé les détails de «Megxit» avec la reine Elizabeth et d’autres membres de la famille royale, Harry et Meghan sont en mesure de se lancer dans le prochain chapitre de leur vie et de poursuivre leur projet de devenir «financièrement indépendants».

Leurs vies seront extrêmement différentes

Prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale signifie certainement que la vie de Meghan et du prince Harry sera très différente. Ils cherchent à échapper à l’examen minutieux des médias et gagneront également leurs propres revenus pour eux-mêmes et pour leur bébé Archie.

Bien qu’ils aient reçu un financement public depuis leur mariage, Business Insider rapporte que le couple ne recevra plus d’argent du fonds souverain. En outre, ils prévoient également de rembourser les fonds qui ont été utilisés pour rénover Frogmore Cottage, qui coûterait environ 3 millions de dollars. Alors, comment gagneront-ils «l’indépendance financière»?

Eh bien, il est peu probable que nous voyions Meghan ou Harry se présenter à un bureau pour un poste 9-5. Au lieu de cela, ils sont susceptibles de générer des revenus à partir de transactions de livres et d’engagements lucratifs à l’avenir. Compte tenu de leur popularité, Meghan et Harry ne devraient avoir aucun problème à gagner de l’argent, et ils continueront de recevoir une partie de leurs revenus du prince Charles duché de Cornwall.

Quelle est la seule chose au sujet du prince Harry et de Meghan Markle dont les Canadiens ne veulent pas?

Bien qu’ils ne se soient pas officiellement installés dans une nouvelle maison au Canada, les résidents du pays expriment déjà ce qu’ils ne veulent pas. Un récent sondage révèle qu’environ la moitié de la population ne pense pas que Meghan et Harry y vivent. Cependant, selon la page six, la majorité des Canadiens ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas payer la facture.

Près de 75% des résidents du pays estiment que Meghan et Harry devraient payer toutes leurs dépenses sur leurs propres fonds privés, tandis que seulement 5% estiment qu’il est acceptable pour la famille d’utiliser l’argent des contribuables pour soutenir leur mode de vie. Bien que les Canadiens aient déjà exprimé leur opinion à propos du déménagement de Meghan et Harry au pays, il reste à voir si ce sera un fardeau pour les contribuables.