La 1 chose que la reine Elizabeth refuse de faire en voyage

Elle ne fait peut-être plus autant de voyages de nos jours, mais au cours de sa longue carrière, la reine Elizabeth est devenue l'un des monarques les plus voyagés de l'histoire. Depuis qu'elle a commencé son règne en 1952, Sa Majesté a visité plus de 120 pays uniques.

Avec tant d'expérience sous son chapeau coloré, la reine Elizabeth a certainement voyagé vers une science. Mais elle est aussi assez particulière sur certains aspects de son voyage. Et il y a une chose précise qu'elle refuse de faire tant au pays qu'à l'étranger.

La reine Elizabeth a des goûts particuliers

La reine peut être facile à vivre et amicale, mais cela ne signifie pas qu'elle laisse tout glisser. Sa Majesté a certaines règles qu’elle attend des gens qu’ils soient en sa présence et elle ne fait pas d’exception pour les visites à l’étranger.

L'une de ces règles concerne l'ail. Ce n'est pas tellement

que la reine Elizabeth méprise le goût, mais c'est plus qu'elle est très consciente

de l'impression qu'elle fait sur les gens qu'elle rencontre. Pour cette raison, la reine

refuse de manger de l'ail à la maison ou en voyage.

Les chefs étrangers sont avertis à l'avance de ne pas laisser l'ail

menu

L'ail étant un ingrédient commun, les chefs en charge de

la préparation des repas de la reine lors de ses déplacements doit être avertie de cette

règle importante avant son arrivée. Gordon, journaliste au Telegraph et participant à la tournée royale

Rayner a expliqué que le personnel royal aide à ce processus.

«Le maître de maison

département sera dans la partie de reconnaissance pour dire aux chefs étrangers de ne pas

cuisiner quoi que ce soit avec de l'ail ou trop d'épices de peur de donner du mauvais à la reine

", a expliqué Rayner dans The Telegraph (via

Express).

La reine évite aussi les autres aliments

Ce n'est pas seulement l'ail que la reine Elizabeth évite en

en voyageant. Elle a également d'autres préférences et éléments qu'elle ne permettra pas sur le

menu.

Par exemple, la reine ne mange jamais de crustacés lorsqu'elle est à l'étranger de peur de tomber malade à cause d'une intoxication alimentaire. Elle n'a jamais dit quel était son plat préféré, mais selon les rumeurs, elle apprécie la volaille et les fruits de mer (mais pas les crustacés). À la maison, nous savons que la reine Elizabeth ne mange pas trop souvent des pâtes ou des pommes de terre, mais il est difficile de savoir si elle suit ces mêmes règles en voyage.

Elle apporte des choses étranges lorsqu'elle voyage

La reine Elizabeth n'a pas seulement strict

exigences pour ses repas en voyage – elle a aussi un ensemble très spécifique

d'objets avec lesquels elle voyage toujours. Par exemple, la reine (et d'autres

rangs royaux) voyage toujours avec un sac de son propre sang en cas de

urgence alors qu'elle est loin de chez elle.

Un autre article que la reine a toujours dans ses bagages est une tenue noire au cas où quelqu'un de premier plan mourrait pendant que Sa Majesté est à l'étranger. Cette tradition remonte au décès du père de la reine alors qu’elle et le prince Philip étaient au Kenya et que le couple n’avait rien de convenable à porter quand cela s’est produit.

Maintenant, les vêtements de deuil sont un incontournable. Mais jamais d'ail!