La 1 chose que Peter Weber dit qu’il a fait avant Colton Underwood

L’ancien baccalauréat Colton Underwood a peut-être attiré toute l’attention de la nation baccalauréat pour «sauter la clôture» au Portugal après sa rupture avec sa désormais petite amie Cassie Randolph. Mais Peter Weber a déclaré à Jimmy Kimmel sur Jimmy Kimmel Live qu’il était en fait le premier baccalauréat à sauter la clôture à la recherche de quelque chose de lié au baccalauréat.

Dans sa récente interview avec Kimmel, Weber a parlé de son propre «saut de clôture», étant un fan de The Bachelor à l’adolescence, et quel ancien Bachelor l’a d’abord intéressé au spectacle.

Peter Weber | Eric McCandless via .

Underwood a franchi une porte au Portugal

Underwood a fait l’histoire du baccalauréat (et a affiché sa formation dans la NFL!) Quand il a sauté par-dessus une porte massive au Portugal après que Randolph ait rompu les choses avec lui.

Juste avant l’épopée du Bachelor, Randolph avait déjà eu des doutes sur un avenir avec Underwood. Quand elle a découvert que son père, un pasteur, n’avait pas encore donné sa bénédiction pour Underwood de l’épouser, qui a scellé l’affaire pour elle.

Mais Underwood ne l’avait pas. Après que Randolph a dit à Underwood qu’elle rentrait chez elle ce soir-là, Vulture rapporte que Underwood a déclaré: «Je m’en fiche si vous êtes sur le point de partir. Je ne vais pas arrêter de me battre pour toi. “

Ensuite, après avoir marmonné: «J’ai f ***** terminé», un Underwood émotionnel a sauté la clôture, probablement pour obtenir un peu d’intimité et s’éloigner des caméras.

Comme nous le savons tous, Underwood a tenu parole pour se battre pour elle et est toujours heureux de sortir avec Randolph (et de faire allusion à une proposition pour 2020). Mais le moment du saut de clôture restera dans la tradition de Bachelor Nation pour toujours.

Un adolescent Weber a «sauté la clôture» avant même le bond dramatique d’Underwood

Dans l’interview de Weber avec Kimmel sur The Bachelor Season 24, le nouveau Bachelor a lui-même évoqué JumpGate.

Kimmel a révélé que Weber a grandi à seulement cinq minutes du célèbre manoir Bachelor. “Donc vous avez grandi … pour ceux qui ne connaissent pas, le manoir Bachelor est à L.A. C’est dans la Far West Valley. Et vous avez grandi tout près d’ici, à cinq minutes, non? », A demandé Kimmel.

Weber a accepté et a révélé que lui et ses amis s’étaient même enfuis dans le manoir une nuit, ce qui en faisait le célibataire à l’origine du saut de clôture. “J’ai fait. En fait, fait amusant. En fait, je viens de m’en rendre compte », a déclaré Weber à Kimmel. “Colton n’était pas vraiment le premier baccalauréat à faire le saut de clôture.”

“Vous avez sauté la clôture?”, Demanda Kimmel incrédule.

Weber a expliqué que lui et ses copains avaient échappé à la sécurité du manoir avant d’être capturés. “Je l’avais fait 10 ans auparavant quand j’avais 18 ans”, a-t-il déclaré. «Mes amis et moi avons essayé de nous faufiler dans le manoir. D’énormes fans de l’émission. Nous nous sommes fait prendre et nous nous sommes enfuis avant de nous faire prendre. »

“Vous et vos amis adolescents étaient de grands fans de The Bachelor?”, Demanda Kimmel avec curiosité.

«Pas de grands fans. Tu sais, c’était quand Jake… il m’a fait entrer dans le show, »a partagé Weber.

“A cause du pilote?”, A demandé Kimmel, se référant à Jake Pavelka, qui était également pilote.

“Oui … je suis devenu un grand fan”, a répondu le pilote Pete.

Chris Harrison dit que la finale «Bachelor» de Weber sera encore plus choquante que celle de Underwood

Il n’y aura peut-être plus de sauts de clôture cette saison. Pourtant, People Magazine a rapporté que, lors de la présentation de l’ABC sur TCA, Chris Harrison a révélé que la finale de la saison 24 de Bachelor sera toujours très efficace.

«C’est très dramatique, mais d’une manière très différente de, disons, la saison de Colton, alors qu’il y a eu cet exploit fou d’athlétisme où il a sauté la clôture, et Hannah était, évidemment, la torsion à la fin de la sienne avec Jed et ce qui s’est passé », A déclaré Harrison. “C’est d’une manière plus émotionnelle et déchirante.”

Weber a également laissé entendre qu’il n’y avait aucun moyen pour les téléspectateurs, les fans inconditionnels ou même les blogueurs les plus avertis de pouvoir “gâcher” cette finale de la saison Bachelor. Nous verrons!