La 1 chose qu’Ellen Hollman a faite sur le tournage qui prouve qu’Amelia Parsons est la meilleure méchante de l’histoire de ‘NCIS’

L’ensemble de la franchise NCIS s’étend sur près de deux décennies dans trois émissions de télévision distinctes. Au fil des ans, chaque série a eu sa part de méchants. En 2018, NCIS: New Orleans a présenté Amelia Parsons, jouée par Ellen Hollman. Ce qui aurait pu être un événement unique s’est terminé par un arc de cinq épisodes. Tout au long de son temps, Hollman a fait quelque chose que peu d’autres stars ont fait, et c’est sans doute la chose même qui fait d’elle la plus mémorable.

Qui est Amelia Parsons sur ‘NCIS: New Orleans’?

Ellen Hollman en tant qu’Amelia Parsons et Scott Bakula en tant qu’agent spécial Dwayne Pride | Sam Lothridge / CBS via .

La saison 4 de NCIS: La Nouvelle-Orléans a offert aux fans une tueur à gages, Amelia Parsons. Le procureur général adjoint, Eric Barlow (Doug Savant), a engagé Amelia pour éliminer une fois pour toutes Dwayne Pride (Scott Bakula).

Ce n’était pas une vente difficile, car Amelia avait ses propres raisons de vouloir la mort de Pride – comme la mort de son mari, John Stone. À la fin de la saison 4, Amelia a tiré sur Pride trois fois et l’a laissé mourir. Elle s’est éloignée et les téléspectateurs ont supposé qu’elle ne serait jamais entendue ou revue.

De toute évidence, maintenant que le spectacle est sur la saison 6, nous savons que Pride a traversé l’épreuve et est resté au NCIS, mais pas sans plus d’Amelia. Le méchant est revenu dans la saison 5.

Dans une étrange tournure du destin, Pride avait besoin d’Amelia pour aider à trouver les fichiers d’un groupe clandestin pour sauver des individus kidnappés, y compris le père de Pride, Cassius.

Quand ils ont trouvé Cassius, Amelia a profité de l’occasion pour essayer de tuer Pride une fois de plus, mais Cassius a pris les balles. L’orgueil a tué Amelia, ne lui laissant aucune chance de faire une autre tentative à l’avenir.

Qui est Ellen Hollman et dans quoi d’autre était-elle?

Certains pourraient reconnaître Hollman de certains de ses autres projets comme Spartacus, Hawaii Five-0, Into the Badlands, et plus encore. Elle est même apparue sur le NCIS d’origine, une fois en 2006 et en 2015, en tant qu’agent spécial Tina Larsen. Il est clair que les showrunners l’aimaient suffisamment pour lui donner une autre place dans un monde NCIS différent.

Hollman, détentrice d’un record d’État féminin pour le saut en longueur dans le Michigan, est formée au Jiu-Jitsu. Selon IMDb, elle “a gagné sa ceinture rose” Women Empowered “ainsi que la ceinture bleue” Combatives “de la Gracie Academy, dont sa co-star The Scorpion King 4: Quest for Power Eve Torres est également membre.”

Fitness et action de côté, Hollman est devenue PDG et fondatrice de son organisation à but non lucratif, Visual Impact Now, qui propose des cliniques ophtalmologiques et des lunettes aux enfants de Los Angeles.

Quelle chose a fait Hollman pour faire d’Amelia le meilleur méchant de l’histoire de la franchise?

Pour une émission qui a duré aussi longtemps que NCIS: New Orleans, de nombreux acteurs ont travaillé sur le plateau avec l’équipe principale de NOLA. Qu’est-ce qui la fait se démarquer comme favorite des fans?

Le fait que Hollman se soit filmée en coulisses aux côtés de Bakula – qu’elle qualifie dans cette vidéo tweetée de “Comte Bakula” – aide certainement. Elle est également restée dans le caractère, ce qui est un excellent marketing.

“Sorti de prison par @ScottBakula #BucketList”, avait précédemment tweeté Hollman.

Dans une autre vidéo, Hollman a déclaré qu’elle était la raison pour laquelle la chorégraphie de combat était si serrée. “

«#BEHINDTHESCENES pour @NCISNewOrleans où ils m’ont laissé coordonner l’action! A pris quelques pages de @ 87elevenAction ”

Non seulement l’actrice est restée dans le personnage d’Amelia la plupart du temps, mais elle n’a jamais hésité à remercier les costars et à rendre hommage à la série pour lui avoir offert le poste de «tueur». Les fans aiment tellement Hollman qu’Amelia, le personnage a même son propre compte Twitter.

Les meilleurs méchants vous empêchent de choisir si vous voulez qu’ils échouent ou réussissent. La représentation d’Amelia Parsons par Hollman a fait exactement cela pour toutes les raisons ci-dessus. NCIS: Les fans de la Nouvelle-Orléans espèrent seulement que la prochaine personne à essayer de vaincre Pride sera à moitié aussi divertissante, sur et hors plateau, qu’elle l’était.

NCIS: La Nouvelle-Orléans revient dimanche 16 février sur CBS.