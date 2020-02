La 1 différence majeure entre la façon dont Kate Middleton et la reine Elizabeth traitent avec le public

Catherine, duchesse de Cambridge a une merveilleuse façon de la raconter lorsqu’elle assiste à des engagements royaux, quelque chose que les experts royaux ont comparé à la reine Elizabeth et à la princesse Diana. L’interaction de Kate avec le public, par exemple, est intéressante à analyser – en particulier son approche contre la reine et Diana.

Catherine, duchesse de Cambridge | Images de Neil Mockford / GC

Les fans adorent la façon dont Kate interagit avec le public

La façon dont Kate a été si chaleureuse avec le public gagne énormément les fans. Elle montre de la gentillesse et de l’intérêt pour toutes les personnes qu’elle rencontre, ce qui rappelle la façon dont la princesse Diana a agi.

Diana a gagné le surnom de «Princesse du Peuple» pour une bonne raison – elle était charmante et attentionnée à tous ceux qu’elle rencontrait et a établi un lien avec le public, ce qui était un départ du comportement formel et étouffant plus typique que les membres de la famille royale exposaient.

Kate a clairement montré une partie de la même compassion et de l’engagement avec les personnes qu’elle rencontre, à peu près de la même manière que la princesse Diana, mais très différente de la façon dont la reine interagit avec le public.

La façon dont Kate suit les traces de Diana

La présentatrice et journaliste Anne Robinson a partagé une partie de cette comparaison à propos de Kate, la reine et la princesse Diana dans le documentaire Amazon Prime Royalty Close Up: La photographie de Kent Gavin, lorsqu’elle a partagé: «Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, semble-t-il difficile de l’appeler ainsi – mais elle a un héritage de Diana en ce sens que son toucher est beaucoup plus doux. “

“Elle dialogue avec le public d’une manière que la reine n’a jamais eu l’intention et n’a jamais voulu, elle a toujours gardé son mystère et ses distances”, a-t-elle expliqué.

Le photographe royal Kent Gavin a décrit la façon dont Kate gère la

médias “brillants” et a expliqué comment elle a une chose qui la distingue de

Diana: confiance.

«Elle est magnifique, elle a tous les attributs de Diana», a noté Gavin. “En fait, probablement plus parce qu’elle est si confiante – Diana n’était pas du tout confiante dans ces premiers jours.”

Pourquoi Kate est plus confiante que Diana

Cette confiance peut être le résultat de leur âge lorsqu’ils ont rejoint la famille royale, comme Diana avait 19 ans quand elle et le prince Charles se sont fiancés et Kate avait 29 ans quand elle et William étaient fiancés.

La longue relation de Kate et William a également préparé la duchesse de Cambridge à l’avance de ce que serait la vie royale, où Diana avait beaucoup moins d’avertissement de ce que serait son existence après son mariage avec Charles.

“Kate et William ont eu environ 10 ans ensemble, donc

il lui a fallu longtemps pour s’habituer à l’idée qu’elle sera

Reine d’Angleterre », a déclaré Robinson, ajoutant:« Je suppose qu’elle a juste eu le temps de

permettre à tout cela de couler, alors que Diana ne l’a pas fait. “

L’ancien attaché de presse royal, Dickie Arbiter, a également expliqué que c’était une «grande différence» pour Kate de rentrer dans la famille, comme il l’a souligné: «Elle savait dans quoi elle s’engageait. Diana a dû apprendre une fois qu’elle s’est fiancée. »

“Catherine a grandi avec William à l’université et

vraiment appris grâce à lui », a-t-il ajouté.