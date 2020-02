La 1 façon réconfortante qu’Akon a aidé des millions de personnes

La plupart des célébrités sont dans une position unique pour faire un bien considérable dans le monde. Leur célébrité leur donne les ressources et la reconnaissance nécessaires pour apporter un soulagement bien nécessaire à certains et la possibilité d’améliorer le bien-être des autres. Des questions environnementales aux droits de l’homme, de nombreux noms connus peuvent être liés à des œuvres de bienfaisance et à une bonne volonté pratique.

Akon fait partie des nombreux rappeurs, dont le Dr Dre et Diddy, à se joindre à l’effort. Sa vie et sa carrière colorées et parfois tumultueuses ont conduit et inspiré l’artiste hip hop à la voix soyeuse à redonner. Sa vision a fait une différence dans la vie de plus de gens qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Qui est Akon?

Akon est né à St. Louis, Missouri de parents sénégalais en 1973. Il a été élevé dans une famille musicale apprenant à jouer de la batterie, de la guitare et de plusieurs autres instruments à un jeune âge. Akon a passé une grande partie de sa jeunesse à faire des allers-retours entre les États-Unis et le Sénégal jusqu’à finalement s’installer dans le New Jersey. Au moment où il était adolescent, il jouait, chantait et faisait des enregistrements à la maison.

Akon a signé son propre contrat d’enregistrement en 2003, peut-être avec l’aide de son ami, Wyclef Jean of the Fugees et Lil ’Zane. En 2004, il a sorti son premier album, Trouble, qui a produit plusieurs singles à succès dont la chanson populaire “Locked Up”. Ce fut un succès international instantané et fut suivi par plusieurs albums tout aussi réussis au fil des ans. Le troisième album d’Akon, Freedom, a été certifié platine aux États-Unis en 2008.

Le rappeur talentueux a souvent collaboré avec des icônes musicales très respectées, notamment Whitney Houston et Gwen Stefani. Akon était également co-scénariste du single de Just Gaga nominé aux Grammy Awards. Il a remporté le prestigieux prix de l’artiste de l’année aux Billboard Music Awards en 2007 et a été reconnu comme un innovateur musical unique qui lui a valu de nombreux autres prix.

De la controverse à la bonne volonté

La carrière d’Akon n’a pas été sans controverse. Il a eu des ennuis au début des années 2000, bien que sa prétention d’être incarcéré pendant trois ans pour grand vol d’auto ait été par la suite réfutée. De ses paroles sexuellement explicites à l’expulsion d’un jeune fan de la scène lors d’un concert, Akon a réussi à rencontrer plusieurs difficultés juridiques en cours de route. Ce n’est que plus tard qu’il a réalisé à quel point il était censé faire du bien.

Akon a atteint un point dans sa vie où il a décidé de se consacrer pleinement à sa foi islamique. De plus, en 2015, il a lancé un projet méga-solaire appelé «Akon Lighting Africa» au cœur du pays d’Afrique de l’Ouest, le Mali. Il s’est depuis élargi pour inclure plusieurs pays à travers le continent, apportant l’électricité indispensable à plus de 600 millions de personnes dans ces pays.

L’initiative a non seulement illuminé la vie de nombreuses personnes dans 480 communautés réparties dans quinze pays, mais elle a également mis à jour les infrastructures et créé de nombreux emplois. Avant cet effort, Akon et sa mère, Kine Thiam, ont fondé la Fondation Konfidence dédiée à l’autonomisation et l’éducation des jeunes dans leur ancienne patrie du Sénégal et aux États-Unis.

Akon se présentera-t-il pour le président?

Akon rejoint une liste croissante de célébrités qui envisagent de se présenter à la présidence des États-Unis en 2024. Il a envisagé une course à 2020 mais l’a finalement exclue en disant qu’il n’était pas encore tout à fait prêt à abandonner sa musique. Akon pense que son expérience en tant que fils d’immigrants et en tant qu’innovateur créatif peut «prendre le pays et le faire avancer».

Akon semble à la fois amusé et impassible lorsqu’on lui a posé des questions sur les aspirations de Kanye West à remporter la Maison Blanche cette même année. Dans une interview avec NME, il a déclaré qu’un débat présidentiel entre les deux rappeurs serait divertissant et mériterait d’être regardé en raison de l’amitié de West avec le président actuel, qu’Akon ne soutient pas. Le nom complet d’Akon est Aliaune Damala Badara Akon Thiam, donc le bureau ovale aurait besoin d’une plus grande plaque signalétique pour la porte.

Mis à part ses objectifs politiques, Akon poursuit ses bonnes œuvres philanthropiques et soutient diverses causes et œuvres de bienfaisance. Son principal intérêt est de remonter le moral et d’offrir des opportunités aux enfants défavorisés du monde entier. Mais rien ne s’est avéré plus digne que le projet «Akon Lighting Africa» qui a enrichi la vie de millions de personnes dans un souci de durabilité. C’est en soi quelque chose à chanter.