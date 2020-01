La 1 habitude qui pourrait faire fendre le prince Harry et Meghan Markle, un expert financier dit que c’est un “ drapeau rouge ”

Les gens qui ont beaucoup d’argent ne sont pas toujours bons en budgétisation.

Et les membres de la famille royale comme le prince Harry qui a grandi entouré

par la richesse sont plus susceptibles de n’avoir aucune idée de ce que les choses coûtent vraiment.

C’est un détail que le duc de Sussex n’a peut-être pas considéré lorsqu’il a annoncé

sa séparation de la famille royale britannique.

Les fans sont toujours sous le choc des nouvelles et essaient de comprendre exactement à quoi ressemblera le nouveau monde de Harry et Meghan. Le couple a déclaré qu’il partagerait son temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, ce qui, selon nous, signifie le Canada. Mais le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont-ils déjà prouvé qu’ils partaient cher?

Le prince Harry et Meghan Markle | Jack Taylor / .

Le prince Harry et Meghan Markle préfèrent passer du temps au Canada

L’animosité du prince Harry envers les Britanniques

la presse est légendaire. Et même si les paparazzis au Canada pourraient être juste

aussi mauvais sinon pire, il semble que le duc et la duchesse de Sussex veulent

vivre là de toute façon.

La paire a annoncé

ils reculaient en tant que «royals supérieurs» et feraient un semi-permanent

passer au Commonwealth britannique à l’avenir. C’était après Harry et Meghan

passé une semaine de vacances dans un domaine privé là-bas. Apparemment, ils

tellement aimé qu’ils n’ont jamais voulu partir.

Leur nouvelle maison au Canada coûtera des millions

Fait partie du plan du duc et de la duchesse de Sussex

eux-mêmes de la famille royale est de se rendre «financièrement indépendant»,

qui comprend le remboursement de la rénovation massive financée par les contribuables à Frogmore

Cottage à Windsor.

Mais qu’en est-il de leur nouvelle base d’attache au Canada? La rumeur veut que le couple envisage un énorme manoir de 36 millions de dollars à Vancouver, ce qui serait une décision audacieuse pour deux personnes qui sont techniquement au chômage.

Le Telegraph a rapporté que le prince Charles fournira

une aide financière pour le premier solo du Sussex. Mais après cela, ils

besoin de comprendre les finances par eux-mêmes.

Le prince Harry et Meghan Markle peuvent-ils se permettre un Canadien

Manoir?

Personne ne s’attendait à ce que Harry, Meghan et bébé Archie emménagent

un appartement modeste au Canada. Mais leurs goûts somptueux pourraient indiquer un problème plus profond

d’accepter un style de vie frugal à l’avenir.

“Cette

est un drapeau rouge », a expliqué la planificatrice financière Elizabeth Windisch.

Surveillance du marché. “Ils ne pouvaient vraiment pas trouver une belle maison sécurisée pour, disons, 15 $

million?”

Et

ça s’empire. Le Canada a des impôts plus élevés que ceux auxquels les Sussex pourraient être habitués

à. Actuellement, les Canadiens paient en moyenne 25% pour l’impôt sur les gains en capital et 50%

pour les intérêts et les revenus réguliers.

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

le

Les Sussex pourraient devoir adapter leur mode de vie

Prince

Harry et Meghan n’ont pas eu à se soucier de l’argent pendant leur relation,

mais ce nouveau chemin de vie change tout. Ces deux peuvent valoir des millions, mais

s’ils insistent pour maintenir les mêmes déplacements, vêtements, sécurité et logement

les budgets dont ils ont profité tout au long, ils vont brûler à travers leur filet

vaut plus vite qu’ils ne peuvent le remplacer.

Encore,

maintenant que le duc et la duchesse de Sussex sont

plus indépendants, ils peuvent entreprendre de nouveaux projets qu’ils n’auraient pas

pu avant. Et n’oublions pas leur reconnaissance et leur popularité

est à un niveau record.

Si Harry et Meghan agissent prudemment, ils pourront gagner plus d’argent que nécessaire pour vivre confortablement dans un manoir de Vancouver. Un seul qui coûte 36 millions de dollars.