La 1 personne qui pourrait inciter Meghan McCain à quitter «The View»

Meghan McCain va fort sur sa troisième saison en tant que co-animatrice de The View. La star conservatrice a tendance à diviser le public, mais son rôle est essentiel pour comprendre les deux côtés de la politique. Sa passion pour ce en quoi elle croit l’a plongée dans l’eau chaude. Les rumeurs croissantes selon lesquelles McCain n’est pas satisfait de l’émission du matin continuent de grandir et il y a une personne qui pourrait la faire arrêter définitivement.

Meghan McCain | Paula Lobo / ABC via .

En faisant une apparition sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen, McCain a fait une révélation étonnante. L’analyste politique parlait de sa querelle avec Whoopi Goldberg en décembre où cette dernière lui a dit de “cesser de parler”. Les deux ont depuis dépassé ce stade et McCain a ajouté qu’elle ne pourrait pas faire le spectacle sans Goldberg.

“C’était difficile”, a déclaré McCain à propos de l’éruption avec Goldberg. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

McCain a déclaré que Goldberg était une telle personnalité dans la série que si elle démissionnait, elle la suivrait également.

“Whoopi est l’ancre de l’émission et ma vie là-bas”, a poursuivi McCain. «Elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre. Si elle saute, je saute. Whoopi est… Je l’adore et j’ai besoin d’elle comme modératrice. »

Meghan McCain craint d’être licenciée

Par coïncidence, lors de la précédente apparition de McCain à la WWHL, elle a parlé de sa peur constante. Le pandit républicain a dit qu’elle pensait toujours qu’elle allait se faire virer de The View.

“Je suppose que je vais être licencié tous les jours”, a déclaré McCain lors de son apparition sur Watch What Happens Live en septembre 2019. “Chaque jour. Oui tous les jours.”

À cette époque, McCain avait récemment connu une querelle avec Ana Navarro à l’antenne. Cohen a demandé si elle avait jamais été fermée pour se faire éliminer par le spectacle.

“C’est plus le ton que nous sommes [at] culturellement, les gens sont annulés si facilement », a-t-elle expliqué. «Et au fait, Joy a la même chose, parce que nous sommes les plus honnêtes et les plus crus. Et nous allons toujours dire quelque chose qui va trop loin dans un sens. Alors je le dis en plaisantant, mais pas. »

Meghan McCain met fin aux rumeurs autour d’Abby Huntsman

L’une des plus grandes rumeurs de cette année concernait la sortie brutale d’Abby Huntsman du locuteur ABC. De nombreux rapports ont indiqué une mauvaise relation entre elle et McCain, mais ce n’était pas entièrement vrai.

«Abby et moi sommes amis depuis plus de 10 ans. Nos parents étaient amis en politique, nous avons travaillé chez Fox ensemble, une des raisons pour lesquelles elle est venue à The View est parce que nous étions amis. Nous sommes toujours de très bons amis. Nous sommes très proches et je viens de lui parler hier matin », a déclaré McCain sur WWHL.

Cependant, McCain a confirmé qu’il y avait un combat entre elle et Huntsman.

“Nous nous sommes vraiment battus, ce qui est un très petit combat et un combat entre amis”, a confirmé McCain. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT.