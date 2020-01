La 1 raison pour laquelle Dean Unglert ne publie pas grand-chose sur Caelynn Miller-Keyes

À l’ère des médias sociaux, les fans de personnalités publiques se sentent souvent autorisés à vivre la vie personnelle des célébrités. Cela est particulièrement vrai pour les célébrités qui sont apparues dans des émissions de la franchise Bachelor, car toutes les émissions se concentrent sur les rencontres et la recherche de l’amour. Dean Unglert, cependant, ne poste pas constamment sur sa petite amie Caelynn Miller-Keyes.

Caelynn Miller-Keyes et Dean Unglert | Jeff Kravitz / FilmMagic pour iHeartMedia

Dean Unglert préfère garder sa relation avec Caelynn Miller-Keyes privée

Fin 2019, Unglert a publié un article de blog récapitulant sa dernière année. Dans le blog, Unglert a expliqué pourquoi il ne publie pas autant que les gens le souhaiteraient sur sa relation. Naturellement, Unglert et Miller-Keyes veulent garder leur relation aussi privée que possible aux yeux du public.

«Je reçois un peu de flack en ligne pour ne pas en dire plus sur ma relation ici sur deaniebabies.com ou sur Instagram, mais c’est intentionnel. en 2020, je compte continuer sur la même voie. Ce que nous avons fait a fonctionné et notre relation ne fait que se renforcer chaque jour. Je pense qu’en le gardant plus privé, cela nous permet de le chérir et de le garder plus cher à nous-mêmes », a-t-il écrit dans le blog.

Il est toujours reconnaissant pour la relation

Bien qu’Unglert préfère garder sa relation privée, il publie toujours sur Miller-Keyes sur ses réseaux sociaux. Après son accident de ski et sa chirurgie, Unglert a écrit un article sincère sur Instagram sur la façon dont Miller-Keyes était là pour lui.

«De retour aux états après une tournure malheureuse des événements en europe. cela aurait été bien pire sans mon gardien principal de changer mes chaussettes puantes, de porter mes bagages et de me divertir. merci pour tout ce que vous avez déjà fait et pour tout ce que vous avez encore involontairement à faire @caelynnmillerkeyes », a écrit Unglert sur Instagram.

Les deux favorisent un chien

Au cours des deux derniers jours, Miller-Keyes et Unglert ont partagé plusieurs photos et vidéos sur les médias sociaux de leur nouveau chien adoptif, Pappy. Le couple accueille temporairement le chien âgé. Dans une publication Instagram, Unglert a expliqué comment le couple a décidé de favoriser Pappy.

«Lorsque nous avons mentionné pour la première fois que nous voulions accueillir un chiot, nous avons reçu tant de recommandations fantastiques sur les endroits où aller. le premier jour, nous sommes allés au refuge pour animaux de l’ouest de Los Angeles et avons rencontré beaucoup de chiens incroyables, mais aucun ne serait bon pour moi étant donné l’état de ma jambe », a écrit Unglert sur Instagram.

Il a poursuivi: «Nous avons également vu Pappy là-bas, mais nous ne pouvions pas le voir pour une raison inconnue. Le lendemain, nous avons rendu visite à @wagsandwalks et, voilà, Pappy était là! nous l’avons pris comme signe et l’avons ramené à la maison aussi vite que possible. »

Alors qu’Unglert sait que renoncer à Pappy une fois qu’il sera adopté sera difficile, la star de Bachelor in Paradise espère que les fans envisageront d’adopter ou de favoriser des animaux de compagnie.

Sur Instagram, Unglert a écrit: «C’est ma première fois en famille d’accueil et je sais déjà qu’il sera si difficile de l’abandonner, alors, en attendant, nous allons lui donner tout l’amour que nous pouvons. si vous songez à avoir un chiot, envisagez d’adopter ou d’encourager. il y a tellement de chiots qui ont tellement d’amour à donner, tout ce dont ils ont besoin c’est d’une chance! »