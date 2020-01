La 1 raison pour laquelle la nouvelle stratégie YouTube de Jessa Duggar est plus brillante que ses sœurs vendant des trucs sur Instagram

C’est incroyable de penser qu’il y a dix ans, il n’y avait pas d’influenceur Instagram. Et maintenant? Les gens font des carrières entières en attirant des abonnés et en vendant des marchandises sur les réseaux sociaux. C’est une tendance que la populaire famille Duggar a été heureuse d’encaisser.

Bien qu’ils aient grandi

sans télévision et n’étaient même pas autorisés à écouter de la musique profane,

les enfants Duggar se lancent dans de nouveaux projets commerciaux ces jours-ci

inclure social

stratégies médiatiques. Les femmes adultes Duggar ont toutes des comptes Instagram, elles

utiliser pour suivre leurs fans et, parfois, pour gagner de l’argent supplémentaire.

Jessa Seewald (née Duggar) a toujours fait cela, tout comme ses sœurs. Mais maintenant, sa nouvelle stratégie de médias sociaux est en train de changer, et ce pourrait être la décision la plus brillante qu’elle ait prise à ce jour.

Jessa Duggar, Jinger Duggar, Jill Duggar et Jana Duggar | D Dipasupil / . pour Extra

Chaque sœur Duggar a été critiquée sur Instagram

Peu de gens retiennent leurs opinions sur Internet, et avec

une famille aussi controversée que les Duggars, il y a beaucoup de ennemis à combattre

avec. Ces critiques se présentent tous

l’heure dans les commentaires Instagram sur les publications des sœurs Duggar.

Mais même leurs supposés fans contestent certaines tactiques que les Duggars utilisent pour monétiser leurs médias sociaux. Ils se plaignent de toutes les publications et annonces sponsorisées qui, selon la politique d’Instagram, sont clairement marquées comme telles. Tout le monde, de Jill Dillard à Jinger Vuolo, s’est lancé dans la promotion de produits et les a partagés avec leurs millions de followers.

La nouvelle stratégie YouTube de Jessa Duggar pourrait être géniale

Vous ne pouvez pas reprocher aux Duggars d’essayer de gagner un peu d’argent sur leur notoriété, en particulier compte tenu des récentes affirmations selon lesquelles ils ne gagnent pas beaucoup en participant à l’émission TLC, Counting On. Mais leurs méthodes ne sont peut-être pas les plus intelligentes – jusqu’à présent.

Seewald crée des tonnes de buzz depuis le lancement de sa chaîne YouTube. L’une de ses vidéos les plus récentes met en évidence son nouvel accent mis sur l’hospitalité et la préparation de sa maison et de son cœur pour les invités dans l’espoir de créer un sentiment de communauté. La vidéo entière montre un aperçu intérieur de sa vie familiale, mais pourrait en même temps lui faire gagner de l’argent.

La chose intelligente à propos de l’utilisation de YouTube comme source de revenus est beaucoup moins évidente que les publicités sponsorisées sur Instagram. Les YouTubers gagnent de l’argent grâce à la vente d’annonces, que les utilisateurs considèrent comme une partie normale de l’expérience YouTube. Seewald peut donc monétiser la chaîne sans aliéner les fans qui sont désactivés par les messages promus.

Combien d’argent Jessa Seewald gagnera-t-elle sur Instagram?

Il est difficile de déterminer à quel point la nouvelle chaîne YouTube de Seewald peut devenir lucrative. Tout dépend du nombre d’abonnés qu’elle attire – jusqu’à présent, elle se vante juste au nord de 53 000 et en ajoute toujours plus.

Social Blade a rapporté que son

gagner en un an pourrait varier de 5 000 $ à 60 000 $, selon la façon dont

sa chaîne devient populaire. Et si cela se produit, les sœurs Duggar seraient

sage de suivre et de créer leurs propres chaînes YouTube pour ravir leur fan

des bases dont le contenu rapporte de l’argent et qui ne semble pas si évident.