La 1 raison pour laquelle la reine Elizabeth aimera toujours Kate Middleton plus que Meghan Markle

La reine Elizabeth a les mains pleines pour diriger la famille royale. Mais en plus d’avoir un rôle si important dans le monde, la reine a toujours une famille comme le reste d’entre nous (bien qu’ils soient bien plus célèbres que le reste d’entre nous). Naturellement, la reine a des favoris en ce qui concerne ses beaux-parents – qui n’en a pas? Et il y a une raison majeure pour laquelle elle aimera toujours Kate Middleton plus que Meghan Markle.

La reine Elizabeth et Kate Middleton | Phil Noble / WPA Pool / .

Kate Middleton s’est bien adaptée à la famille royale dès le départ

Au moment où le prince William a présenté Kate à la famille royale, elle s’est adaptée. Elle était prête à assumer le rôle royal, malgré la compréhension du travail que cela impliquait réellement. Le couple est sorti depuis près de sept ans avant de se marier, mais une fois que Kate est devenue membre officiel de la famille royale, elle a assumé son rôle avec sang-froid et grâce. Kate et William ont immédiatement eu un calendrier complet des engagements royaux, et même s’il faut naturellement s’y habituer, Kate a pu s’adapter rapidement. On ne peut pas en dire autant des autres membres de la famille royale.

Kate n’a jamais été distraite de ses fonctions royales

Peu importe ce qui se passe au sein de la famille ou aux nouvelles, Kate ne se détourne jamais de son but. L’année dernière, la nouvelle a annoncé que le prince William aurait eu une liaison avec l’amie de la famille Rose Hanbury (bien que les rumeurs n’aient jamais été prouvées). Bien sûr, Kate savait probablement depuis le début que l’histoire n’était pas réelle, mais même quand même, elle n’a jamais raté un battement dans son travail royal. Kate a continué à faire des apparitions publiques, malgré la façon dont la presse discutait de sa relation.

La reine aime que Kate se concentre sur «la priorité à la famille»

La reine Elizabeth avait beaucoup dans son assiette l’an dernier. Lorsque l’amitié du prince Andrew avec Jeffrey Epstein a été découverte, la famille royale a dû faire un certain contrôle des dégâts majeurs. Andrew a décidé de se retirer de ses fonctions royales et n’est pas revenu. Et quand les choses se sont révélées difficiles pour Meghan Markle, elle s’est enfuie. Cela montre que d’autres membres de la famille royale n’ont pas la mentalité de «famille royale d’abord» que Kate a. La commentatrice royale Katie Nicholl a déclaré que la reine était reconnaissante que “Kate et William fassent le devoir et mettent la famille royale au premier plan.”

De plus, Kate souhaite que la reine soit impliquée dans la vie de ses enfants. Elle espère élever le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis aussi normalement que possible, mais elle s’assure toujours que la reine passe autant de temps avec ses arrière-petits-enfants que possible.

Meghan Markle n’a pas la même mentalité

Meghan n’a pas la mentalité de «famille d’abord» que Kate a. Cela pourrait être parce que Meghan n’a pas de relation étroite avec la plupart de sa famille; elle a toujours été une femme indépendante. Lorsque les choses se sont révélées difficiles pour Meghan dans la famille royale, elle a voulu sortir – et elle a pris Archie avec elle. Meghan n’a pas mis ses devoirs royaux au-dessus de tout, et la reine n’est probablement pas heureuse qu’Archie habite maintenant à des milliers de kilomètres.

En fin de compte, Meghan et Harry pensaient à eux-mêmes lorsqu’ils ont quitté la famille (ce qui est toujours une façon de penser très importante), tandis que Kate semble penser à la monarchie avant elle. Les deux façons de penser ont des points positifs et négatifs, mais du point de vue de la reine, Kate sera toujours sa préférée pour cette raison.