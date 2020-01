La 1 raison pour laquelle la reine Elizabeth n’a jamais été la princesse de Galles et héritière apparente alors que son père était roi

Les règles de succession dans la famille royale britannique semblent compliquées, mais en réalité elles sont assez simples. Actuellement, le prince Charles a le titre de prince de Galles et héritier apparent parce qu’il est deuxième sur le trône. Derrière lui se trouve son fils aîné, le prince William, qui deviendra héritier lorsque le prince Charles deviendra roi. Le prince Harry était troisième jusqu’à ce que le fils du prince William, George, soit né et a fait tomber Harry sur la liste.

Et si la princesse Charlotte était née en premier? Y a-t-il jamais eu un moment où l’héritière apparente est une femme et donc connue comme la princesse de Galles? La réponse est différente maintenant qu’elle ne l’était à l’époque où la reine Elizabeth était enfant. Et la chose la plus fascinante est qu’Elizabeth n’a jamais été héritière apparente parce qu’elle était une femme.

Le roi George VI et la reine Elizabeth | Studio Lisa / .

Elizabeth a terminé deuxième sur le trône à l’âge de 10 ans

Le père de la reine Elizabeth, le roi George VI, ne s’attendait pas à devenir

le monarque régnant en premier lieu. Son frère aîné Edward VIII était

plus âgé et donc garanti ce rôle dès la naissance. Cependant, il a abdiqué le

trône en 1936 pour se marier

l’amour de sa vie, Wallis Simpson. Puisque Simpson était américain et non

issu d’une famille noble, il ne pouvait l’épouser et conserver son rôle.

Une fois que le roi George a pris le trône qui a mis Elizabeth dans le

position numéro deux. Elle n’était qu’une enfant à l’époque, mais en tant qu’enfant aînée

de George et de la reine Elizabeth la reine mère, elle a réussi à juste titre que

statut.

Le roi George et la princesse Elizabeth | Lisa Sheridan / Studio Lisa / .

La monarchie britannique a toujours favorisé la progéniture mâle

Cependant, la reine Elizabeth n’était pas connue comme la princesse de

Pays de Galles ou héritière apparente même si elle l’était techniquement. La raison en était

quelque chose connu sous le nom de Primogeniture de préférence masculine, qui favorisait les fils plutôt que les filles.

L’idée de ne pas prendre la peine de rendre Elizabeth héritière apparente était parce qu’il y avait

toujours la possibilité que le roi George pourrait

avoir un fils, faisant donc sortir Elizabeth de la première place.

En raison de cette règle sexiste mais traditionnelle, Elizabeth était

seulement connu comme l’héritière présomptive, même après la chance du roi George

avoir un autre enfant est devenu une possibilité de plus en plus improbable.

La reine Elizabeth a complètement changé le droit de succession

Reine Elizabeth II | Geoff Pugh – Piscine WPA / .

Même si Elizabeth ne s’est jamais plainte de la règle qui la retenait de sa place légitime d’héritière, elle a envoyé un message à ce sujet en changeant cette coutume. Lorsqu’elle a adopté la Succession to the Crown Act en 2013, elle a officiellement créé Absolute Primogeniture qui éliminerait la composante de préférence masculine.

Qu’est-ce que ça veut dire? Selon l’ancienne règle, le prince Louis serait plus haut dans la lignée de la succession par rapport à sa sœur aînée, la princesse Charlotte, simplement parce qu’il est un garçon. Mais maintenant, grâce à la reine, la princesse Charlotte conserve sa place de numéro quatre quoi qu’il arrive.

Les futures héritières apparentes pourraient devenir la princesse de Galles, un titre qui était réservé aux épouses de la progéniture masculine. Cependant, ils ne deviendraient pas automatiquement duchesse de Cornouailles comme le ferait un fils vivant masculin, car les lettres patentes stipulent que le titre de duc de Cornouailles ne peut être détenu que par le fils masculin vivant le plus âgé.