La 1 raison pour laquelle Sarah Ferguson pourrait ne pas vouloir que les princesses Beatrice et Eugenie prennent le relais pour Meghan Markle et le prince Harry

Sarah, la duchesse de York pourrait avoir des réserves quant à l’idée que ses filles pourraient remplacer le prince Harry, le duc de Sussex et Meghan, la duchesse de Sussex en tant que membres de la famille royale. Avant, découvrez pourquoi Sarah pourrait ne pas vouloir que ses enfants prennent plus de responsabilités au sein de la famille royale britannique.

Le 8 janvier, le prince Harry et Meghan ont annoncé leur décision de démissionner en tant que membres de la famille royale et de travailler à devenir financièrement indépendants.Il reste de nombreuses questions sans réponse concernant leur départ, l’un d’eux étant celui qui, le cas échéant, prendra sa place en tant que famille royale.

Entrez la princesse Béatrice d’York et sa sœur cadette, la princesse Eugénie d’York.

Les enfants de la duchesse d’York qu’elle partage avec son ex-mari, le prince Andrew, duc d’York, ont respectivement 31 et 29 ans et vivent leur vie en tant que membres de la famille royale britannique qui ont des emplois de jour et vivent hors des murs du palais. Actuellement neuvième et dixième dans la lignée successorale de la famille royale britannique, Béatrice et Eugénie ont eu, relativement parlant, une vie normale par rapport à leurs cousins ​​le prince William, duc de Cambridge, deuxième derrière le trône, et le prince Harry, sixième.

Les noms d’Eugénie et de Béatrice ont été suggérés comme ceux qui pourraient assumer plus de responsabilités – et, par conséquent, être régulièrement sous les projecteurs royaux – à la suite du départ du prince Harry et de Meghan. Idéalement, Eugénie et Béatrice seraient en mesure de passer en douceur à la famille royale à temps plein prenant le relais du duc et de la duchesse de Sussex en tant que nouveaux visages de la jeune royauté britannique. Mais la duchesse de York pourrait avoir des réserves compte tenu de ce qu’elle a vécu depuis son entrée officielle dans la famille royale britannique en 1986.

Sarah Ferguson «peut se lier» à Meghan Markle

Sarah sait par elle-même à quel point il est minutieux d’être membre de haut rang de la famille royale britannique. Cela ne veut pas dire qu’Eugénie et Béatrice n’ont pas été au microscope parce qu’elles l’ont certainement fait parfois, mais leur mère a connu les hauts et les bas de la vie royale dans une expérience similaire à celle de Meghan, a déclaré la duchesse de York. dans une interview de décembre 2019 avec Vogue Arabia.

«Je sais ce que Meghan vit», a déclaré Sarah, 60 ans, à la publication. «Ça doit être difficile pour Meghan, et je peux m’identifier à elle.»

La duchesse de York a survécu à un certain nombre de scandales, dont l’incident de 1992 – l’année où elle et le prince Andrew se sont séparés avant leur divorce de 1996 – lorsque des photos d’elle ont semblé se faire sucer les orteils par son conseiller financier, John Bryan, qui a déclaré plus tard il lui avait en fait embrassé les orteils. La duchesse d’York est rapidement tombée en disgrâce auprès de la famille royale et ce n’est que ces dernières années qu’elle a été réintégrée dans le giron royal.

Princesse Béatrice d’York, Sarah, duchesse d’York et princesse Eugénie d’York le 26 avril 2017 | David M Benett / Dave Benett / . pour The Ned London

En raison de son expérience personnelle, elle ne voudrait peut-être pas qu’Eugénie et Béatrice assument plus de responsabilités et s’ouvrent potentiellement à plus de scandales et d’examens qui accompagnent le fait d’être une royale qui passe souvent du temps aux yeux du public.

Sarah sait à quelle vitesse les marées peuvent changer.

“J’ai été à la place de Meghan, et je le suis toujours”, a déclaré la duchesse d’York à la publication. “Il y a toujours une touche de négativité et ça devient tellement triste et fatigant; c’est dur et méchant. Je déteste l’intimidation et je me sens désespérément désolée pour la douleur qu’ils doivent endurer parce que j’en ai souffert. »

Naturellement, Sarah ne voudrait peut-être pas que ses filles fassent l’expérience de «l’intimidation» et de la «torsion de la négativité» et a peut-être découragé Eugénie et Béatrice de s’engager davantage dans la famille royale. C’est si la reine Elizabeth II leur a effectivement donné l’occasion de le faire. Qu’elle l’ait fait ou non, nous savons que la vie royale a son propre ensemble de défis uniques.